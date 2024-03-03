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≡ Николай ВОРОНИН: У каждого свои достижения
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48700
Николай ВОРОНИН: У каждого свои достижения
Отправлено: 03.03.24 - 09:50
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В жизни каждого человека, предприятия или всей страны имеются свои достижения, которыми они гордятся. Одна страна гордится самым высоким индексом счастливой жизни. Другие - тем, что национальная футбольная команда стала чемпионом мира, и так далее. Какие достижения у Казахстана?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36257
Re: Николай ВОРОНИН: У каждого свои достижения
Отправлено: 03.03.24 - 13:06
#15
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Цитата:
На Руси в далекое от нас время говорили: «Каким было «утро» (детство-юность), таким будет и «день» (жизнь). 


На Руси сейчас война, так, для справки.
И утром и вечером и ночью.
Так что ваши очередные сравнения в этом не совсем уместны.
Или это смешки над гибнущими народами Руси?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36257
Re: Николай ВОРОНИН: У каждого свои достижения
Отправлено: 03.03.24 - 13:08
#16
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Цитата:
maxsaf:
ты на несколько секунд меня опередил

Это как?
Ты мой близнец?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20158
Николай ВОРОНИН: У каждого свои достижения
Отправлено: 03.03.24 - 13:11
#17
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Цитата:
абике:
Тема ни о чем!


И следом портянка на сто строк.
Странно как то.
Одно с другим не вяжется.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36257
Re: Николай ВОРОНИН: У каждого свои достижения
Отправлено: 03.03.24 - 13:14
#18
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Цитата:
В основном кредиты берут не на жизненно необходимые вещи, на дорогие плоские телевизоры, автомашины и тои по всякому поводу. 


Хм..
Тут тов. Воронин утер нос хозяину Каспий банка, который говорит неправду, а попросту врет

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5087
Николай ВОРОНИН: У каждого свои достижения
Отправлено: 03.03.24 - 13:14
#19
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Цитата:
абике:
Никто из президентов не обещал коммунизм после развала СССР, который развалили по указанию США Ельцин, Кравчук, Шушкевич! С этого момента начался дикий капиталистический строй, постепенно превращаясь в зависимое гос-во путем выживания от импорта чужих товаров, экспорта природных богатств, при этом занимаясь раздачей преференций "плачущим" всей страны, пытаясь быть слышащим, справедливым! Однако есть авторы, которые пытаются раскачать сложившуюся обстановку в угоду тех, кому не нравится вынужденно сложившееся вышеназванное положение в стране!


Возьмём для примера Китай, конечная цель, согласно работающей концепции построение коммунизма, однако, им не чужды и капиталистические подходы. Второе место в мире занимают по количеству долларовых миллиардеров, при этом расслоение в обществе, так же отмечается. Цивилизованные страны стремятся сократить разрыв между богатыми и бедными.

Следует учесть, что Китай является лидером по числу внутренних гражданских воин, агрессивной экспансией не занимаются, всё осуществляют мирным путём. Россияне хотят у них взять в кредит юани, потому что МВФ не выдаёт в долларах и евро. Растущая международная изоляция РФ, как следствие авантюристкой и агрессивной внешней политики.

[Исправлено: Kairat stayer, 03.03.2024 - 14:15]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20158
Николай ВОРОНИН: У каждого свои достижения
Отправлено: 03.03.24 - 13:16
#20
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Казахстану выбраться для начала надо к уровню 1990 года хотя бы,
Хотя бы по количеству баранов,Для начала,
А потом уже планы строить на будущее.
Кто премьер министр в стране уверен один из десяти если знает, то это хорошо.
А предыдущего никто уже помнит наверняка.
Скажут Масимов скорее всего.

[Исправлено: alex_60, 03.03.2024 - 14:19]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22101
Re: Николай ВОРОНИН: У каждого свои достижения
Отправлено: 03.03.24 - 13:19
#21
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Цитата:
Одна страна гордится самым высоким индексом счастливой жизни. 

По данным World Happiness Report 2023 Израиль на 4 месте :-o :-)

тыц
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22101
Николай ВОРОНИН: У каждого свои достижения
Отправлено: 03.03.24 - 13:20
#22
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Цитата:
alex_60:
Казахстану вернуться для начала надо к уровню 1990 года хотя бы, Хотя-бы по количеству баранов

Для этого надо сократить количество форумных психологов и блогеров-инфлюенсеров до уровня 1990 года. :lol:

[Исправлено: maxsaf, 03.03.2024 - 14:25]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20158
Николай ВОРОНИН: У каждого свои достижения
Отправлено: 03.03.24 - 13:24
#23
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А любимая тут шпионами и прочими агентами Россия занимает 5-е место среди стран мира и 1-е среди стран Европы по результатам 2023 года.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5087
Николай ВОРОНИН: У каждого свои достижения
Отправлено: 03.03.24 - 13:26
#24
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Цитата:
Kairat stayer:
Минуточку, минуточку, как не обещали, великим россиянам в 2008 году говорили, что к 2020 году, они будут получать заработную плату в месяц, в среднем по 2700 долларов США и не менее 100 кв. метров хоромы на три человека, в концепции развития так отмечено. Значит ресурсы были, но что-то пошло не так, перессорились со всем цивилизованным миром. Сейчас как в осаждённой крепости находятся и различные опросы, рейтинги недружественных стран для массового потребления проводят. Вчера смотрел видео среди стран СНГ мы на 8 месте, туда включили и непризнанные Абхазию и Южную Осетию. Ранее цитировал, видимо тогда вас не было, ниже процитирую, как обычно:


Цивилизованные страны проводят рейтинг счастливой жизни, не особо цивилизованные грамотеи - рейтинг недружественных стран, ладно в СНГ якобы мы заняли почётное 8 место, если мировой создадут, там точно более 100-150 стран будет, не считая нейтральных :lol: :lol: :lol:.

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5087
Николай ВОРОНИН: У каждого свои достижения
Отправлено: 03.03.24 - 13:37
#25
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Цитата:
Kairat stayer:
На Кубани, Москве, Питере и его окрестностях места всем не хватит, за Уралом сколько человек проживают? Была программа, гектар если не ошибаюсь и что все туда переместились, конечно нет. В целом отмечаю, говорить, что кругом враги в 21 веке, не правильно! Говоришь миллион товарищ зарабатывает, не все же, 2700 долларов это 1 215 000 тенге, такая должна быть средняя зарплата. Про хоромы, вчера видео смотрел на Северах до сих пор в бараках живут, наверняка их пленные немцы и японцы построили.


Про не очень хорошо отапливаемые хоромы ниже в видео, а в Америке, тем временем в Лас Вегасе доллар рушится и скоро им будет конец! :-P :-P :-P

Подробнее здесь:
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