Отправлено: - 13:06

На Руси в далекое от нас время говорили: «Каким было «утро» (детство-юность), таким будет и «день» (жизнь).

Цитата:На Руси сейчас война, так, для справки.И утром и вечером и ночью.Так что ваши очередные сравнения в этом не совсем уместны.Или это смешки над гибнущими народами Руси?