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≡ Эвтаназия? Или все-таки убийство? - Проблему бродячих животных предлагают решать кардинально. Что об этом думают чиновники и зоозащитники?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48700
Эвтаназия? Или все-таки убийство? - Проблему бродячих животных предлагают решать кардинально. Что об этом думают чиновники и зоозащитники?
Отправлено: 03.03.24 - 11:54
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Уже второй год «НГ» ведет проект «Ищу дом», в котором мы рассказываем об обитателях частных приютов для бродячих животных. За это время были лишь единичные случаи, когда собака находила новый дом. Поэтому можно говорить о том, что под эвтаназию, в случае принятия поправок в закон, попадет большая часть отловленных животных.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
141
Re: Эвтаназия? Или все-таки убийство? - Проблему бродячих...
Отправлено: 03.03.24 - 11:54
#1
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Весь этот розовый воздушный замок, придуманный зоозащитниками , который предполагал любовь и духовное единение горожан и чипированных кобелей, априори был не жизнеспособным, так как в его фундаменте заложен ошибочный постулат, а именно - выпуск в естественную среду обитания ! Это не их среда, а человека. Всё ! И исходить надо только из этого. Нравится кому-то дома держать в клетке живое существо - держите, но нам не навязывайте.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1927
Re: Эвтаназия? Или все-таки убийство? - Проблему бродячих...
Отправлено: 03.03.24 - 12:03
#2
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Цитата:
Филипповна:

Полностью поддерживаю, и не раз уже об этом писал. Среда обитания домашних животных совсем не улицы и помойки, а дома рядом с хозяином.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14180
Эвтаназия? Или все-таки убийство? - Проблему бродячих животных предлагают решать кардинально. Что об этом думают чиновники и зоозащитники?
Отправлено: 03.03.24 - 12:10
#3
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Цитата:
Для реализации программы ОСВВ из областного бюджета всего было выделено 113 638 360 тенге,

Готов участвовать в тендере. Я вам за 113 лямов всех собак выловлю в области. Отстерелизую так что вы их больше не увидите на улицах не когда)
И ещё останутся деньги что б построить частный детский сад. Вобщем отдайте мне эти деньги и я решу как минимум несколько проблем в городе. Другие их все равно разворуют и концов не найдёте)

[Исправлено: Vit, 03.03.2024 - 12:14]

[Исправлено: Vit, 03.03.2024 - 12:17]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36257
Re: Эвтаназия? Или все-таки убийство? - Проблему бродячих...
Отправлено: 03.03.24 - 13:37
#4
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Цитата:
Зоозащитники считают, что собак усыпили, вывезли на скотомогильник и... сожгли. Они обращались в пункт временного содержания, но собак там не было.


Усыпили, живьем сожгли и съели!
Зоозащитники те еще расказчики..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36257
Re: Эвтаназия? Или все-таки убийство? - Проблему бродячих...
Отправлено: 03.03.24 - 13:39
#5
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Цитата:
В Турции, например, собаки на людей не нападают по еще одной причине - на улицах стоят специальные автоматы, где собаки могут поесть. 

А почему бы вам не заниматься этим и не покупать тоннами буренок и лошадок, убивая их, лишь бы бездомные собаки насытились?
В чем проблема?
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