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≡ Путешествие в голове умирающего человека, или Почему ни одно ружье не выстрелило в фильме «Бәрі өз қолыңда»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48700
Путешествие в голове умирающего человека, или Почему ни одно ружье не выстрелило в фильме «Бәрі өз қолыңда»
Отправлено: 03.03.24 - 13:34
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Трейлер обещал интересный сюжет о женщине, которая в попытке суицида попадает в свое прошлое и меняет свое отношение к жизни, становится смелой, волевой и счастливой. Но возникает ряд вопросов, которые авторы оставляют без ответа.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36257
Re: Путешествие в голове умирающего человека, или Почему ни одно...
Отправлено: 03.03.24 - 13:34
#1
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На каком языке?
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22101
Re: Путешествие в голове умирающего человека, или Почему ни одно...
Отправлено: 03.03.24 - 13:47
#2
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Цитата:
111:
На каком языке?

Хороший вопрос ;-)
Профайл
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