В жизни каждого человека, предприятия или всей страны имеются свои достижения, которыми они гордятся. Одна страна гордится самым высоким индексом счастливой жизни. Другие - тем, что национальная футбольная команда стала чемпионом мира, и так далее. Какие достижения у Казахстана? Читать новость
абике: Никто из президентов не обещал коммунизм после развала СССР, который развалили по указанию США Ельцин, Кравчук, Шушкевич! С этого момента начался дикий капиталистический строй, постепенно превращаясь в зависимое гос-во путем выживания от импорта чужих товаров, экспорта природных богатств, при этом занимаясь раздачей преференций "плачущим" всей страны, пытаясь быть слышащим, справедливым! Однако есть авторы, которые пытаются раскачать сложившуюся обстановку в угоду тех, кому не нравится вынужденно сложившееся вышеназванное положение в стране!
Возьмём для примера Китай, конечная цель, согласно работающей концепции построение коммунизма, однако, им не чужды и капиталистические подходы. Второе место в мире занимают по количеству долларовых миллиардеров, при этом расслоение в обществе, так же отмечается. Цивилизованные страны стремятся сократить разрыв между богатыми и бедными.
Следует учесть, что Китай является лидером по числу внутренних гражданских воин, агрессивной экспансией не занимаются, всё осуществляют мирным путём. Россияне хотят у них взять в кредит юани, потому что МВФ не выдаёт в долларах и евро. Растущая международная изоляция РФ, как следствие авантюристкой и агрессивной внешней политики.
Казахстану выбраться для начала надо к уровню 1990 года хотя бы, Хотя бы по количеству баранов,Для начала, А потом уже планы строить на будущее. Кто премьер министр в стране уверен один из десяти если знает, то это хорошо. А предыдущего никто уже помнит наверняка. Скажут Масимов скорее всего.
Kairat stayer: Минуточку, минуточку, как не обещали, великим россиянам в 2008 году говорили, что к 2020 году, они будут получать заработную плату в месяц, в среднем по 2700 долларов США и не менее 100 кв. метров хоромы на три человека, в концепции развития так отмечено. Значит ресурсы были, но что-то пошло не так, перессорились со всем цивилизованным миром. Сейчас как в осаждённой крепости находятся и различные опросы, рейтинги недружественных стран для массового потребления проводят. Вчера смотрел видео среди стран СНГ мы на 8 месте, туда включили и непризнанные Абхазию и Южную Осетию. Ранее цитировал, видимо тогда вас не было, ниже процитирую, как обычно:
Цивилизованные страны проводят рейтинг счастливой жизни, не особо цивилизованные грамотеи - рейтинг недружественных стран, ладно в СНГ якобы мы заняли почётное 8 место, если мировой создадут, там точно более 100-150 стран будет, не считая нейтральных .
Kairat stayer: На Кубани, Москве, Питере и его окрестностях места всем не хватит, за Уралом сколько человек проживают? Была программа, гектар если не ошибаюсь и что все туда переместились, конечно нет. В целом отмечаю, говорить, что кругом враги в 21 веке, не правильно! Говоришь миллион товарищ зарабатывает, не все же, 2700 долларов это 1 215 000 тенге, такая должна быть средняя зарплата. Про хоромы, вчера видео смотрел на Северах до сих пор в бараках живут, наверняка их пленные немцы и японцы построили.
Про не очень хорошо отапливаемые хоромы ниже в видео, а в Америке, тем временем в Лас Вегасе доллар рушится и скоро им будет конец!
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