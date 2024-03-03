Re: Николай ВОРОНИН: У каждого свои достижения

Отправлено: - 10:53

Автор не упомянул ещё несколько причин нищенского положения населения. Это раздутый аппарат управления и безответственность в принятии решении. Например, с колесом обозрения в Рудном. стрелочник в тюрьме,я знаю эту семью лично и могу утверждать что денег у него нет, они ушли выше,а следствие разводит руками.