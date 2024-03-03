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≡ Николай ВОРОНИН: У каждого свои достижения
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48698
Николай ВОРОНИН: У каждого свои достижения
Отправлено: 03.03.24 - 09:50
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В жизни каждого человека, предприятия или всей страны имеются свои достижения, которыми они гордятся. Одна страна гордится самым высоким индексом счастливой жизни. Другие - тем, что национальная футбольная команда стала чемпионом мира, и так далее. Какие достижения у Казахстана?
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
109
Re: Николай ВОРОНИН: У каждого свои достижения
Отправлено: 03.03.24 - 09:50
#1
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Понятие счастья у разных народов разнятся. Все относительно, зависит от потребностей и места проживания. От воспитания. У советских людей от Пушкина еще.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6734
Re: Николай ВОРОНИН: У каждого свои достижения
Отправлено: 03.03.24 - 10:53
#2
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Автор не упомянул ещё несколько причин нищенского положения населения. Это раздутый аппарат управления и безответственность в принятии решении. Например, с колесом обозрения в Рудном. стрелочник в тюрьме,я знаю эту семью лично и могу утверждать что денег у него нет, они ушли выше,а следствие разводит руками.
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