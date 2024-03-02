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Юрий БОНДАРЕНКО: Два вектора в топонимике
Юрий БОНДАРЕНКО: Два вектора в топонимике
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48698
Юрий БОНДАРЕНКО: Два вектора в топонимике
Отправлено: 02.03.24 - 10:57
Будучи преподавателем философии и культурологии, но не филологом и не спецом в области топонимики, я невольно оказался захваченным и теми круговоротами мысли, которые бурлят и у нас, в Казахстане, да и не только, и размышлениями о топонимике известного далеко за пределами области профессора КРУ Амасбека Абсадыка. Но что же это за два вектора?
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20154
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Два вектора в топонимике
Отправлено: 02.03.24 - 10:57
"доказать" можно все.
например что два умножить на два =пять.
да что пять ,2*2=6.
Очень просто. Сравним через вычитание 2*2-5. Если сумма получится меньше нуля, то 2*2<5, если больше - то 2*2>5 ну и, соответственно если нулю, то 2*2=5. Результат уравнения выразим через х. Тогда 2*2-5=x. Разделим обе части уравнения на х. Получаем (2*2-5)/x=1 или 2*2/x=(1+5)/x. Домножаем обе части уравнения на x и получаем 2*2=1+5 или 2*2=6.
например что два умножить на два =пять.
да что пять ,2*2=6.
Очень просто. Сравним через вычитание 2*2-5. Если сумма получится меньше нуля, то 2*2<5, если больше - то 2*2>5 ну и, соответственно если нулю, то 2*2=5. Результат уравнения выразим через х. Тогда 2*2-5=x. Разделим обе части уравнения на х. Получаем (2*2-5)/x=1 или 2*2/x=(1+5)/x. Домножаем обе части уравнения на x и получаем 2*2=1+5 или 2*2=6.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 36242
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Два вектора в топонимике
Отправлено: 02.03.24 - 13:32
Цитата:
Тов. Бондаренко, было?
Вы вроде преподаватель, умнейший человек и говорите это Было?
Это все есть, и тем более война между нашими народами!
Вы как, играете снова словами, не видя того, что сегодня уже есть и оно началось вчера?
Было и многое иное, включая и брачные союзы, и взаимопроникновение обычаев и способов ведения военных действий.
Тов. Бондаренко, было?
Вы вроде преподаватель, умнейший человек и говорите это Было?
Это все есть, и тем более война между нашими народами!
Вы как, играете снова словами, не видя того, что сегодня уже есть и оно началось вчера?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 36242
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Два вектора в топонимике
Отправлено: 02.03.24 - 13:40
Цитата:
Вы имеете в виду нападение России на Украину?
Так ведь?
Вот где то в далекой стране дед Ванго назвал своего внука Ганго.
За что его убил ближайший родич Мянго.
Вы боитесь дать имя своему внуку, оглядываясь на разъяренных родственников, не имея собственного Я?
Но мы казахстанцы, не такие к вашему глубокому сожалению.
У нашего народа есть своё Я и не надо думать что он чей то раб и обязан быть таковым!
И это не говоря уже о хороводе переименований вокруг столицы Казахстана. Так неужели и самая недавняя история нас ничему не научила?..
Вы имеете в виду нападение России на Украину?
Так ведь?
Вот где то в далекой стране дед Ванго назвал своего внука Ганго.
За что его убил ближайший родич Мянго.
Вы боитесь дать имя своему внуку, оглядываясь на разъяренных родственников, не имея собственного Я?
Но мы казахстанцы, не такие к вашему глубокому сожалению.
У нашего народа есть своё Я и не надо думать что он чей то раб и обязан быть таковым!
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1211
Юрий БОНДАРЕНКО: Два вектора в топонимике
Отправлено: 02.03.24 - 15:27
Комментарий удален модератором.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20154
Юрий БОНДАРЕНКО: Два вектора в топонимике
Отправлено: 02.03.24 - 16:08
Комментарий удален модератором.
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 109
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Два вектора в топонимике
Отправлено: 02.03.24 - 20:38
"...Игра в переименования, превращаемая в кампанию по выжиманию средств из госбюджета и некий пиар собственного имени."...
Это скорее всего тренд задаваемый извне и политика спускаемая сверху. Никто не будет просто так, на ровном месте разводить этот гемор, тем паче ради ляма тенге - там копейки в этих табличках, это же не асфальт и не поребрик. Пиар собственного имени - тож сомнительно. Чтоб тебя упоминали всуе, кому это надо.
"...Так неужели и самая недавняя история нас ничему не научила?.."
История никого ничему не учит.
Это скорее всего тренд задаваемый извне и политика спускаемая сверху. Никто не будет просто так, на ровном месте разводить этот гемор, тем паче ради ляма тенге - там копейки в этих табличках, это же не асфальт и не поребрик. Пиар собственного имени - тож сомнительно. Чтоб тебя упоминали всуе, кому это надо.
"...Так неужели и самая недавняя история нас ничему не научила?.."
История никого ничему не учит.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1162
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Два вектора в топонимике
Отправлено: 02.03.24 - 23:45
Цитата:
История только дураков ничему не учит.
mks2703:
История никого ничему не учит.
История никого ничему не учит.
История только дураков ничему не учит.
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 109
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Два вектора в топонимике
Отправлено: 03.03.24 - 09:28
Цитата:
Ну тогда этот мир дурацкий. Вспомним французов, они снова хотят воевать. Вспомним немцев, они забыли, что было в прошлом веке. Дважды забыли - 1 мировая, 2 мировая и вот опять раздухарились подорвать крымский мост.
Афганистан - англичане, русские, американцы.
Россия спасала братушек от турок, а братушки с немцами дошли до Сталиграда. Потом опять болгары стали братушками, и опять предали вступив в НАТО, и поддерживая врагов сегодня.
Россия уже впрягалась за православных сербов и сгорела в огне революции. Сейчас снова впряглась за русский православный мир...
Примеров масса. Поэтому утверждать, что "история только дураков ничему не учит", не совсем справедливо.
Skeptic:
История только дураков ничему не учит.
История только дураков ничему не учит.
Ну тогда этот мир дурацкий. Вспомним французов, они снова хотят воевать. Вспомним немцев, они забыли, что было в прошлом веке. Дважды забыли - 1 мировая, 2 мировая и вот опять раздухарились подорвать крымский мост.
Афганистан - англичане, русские, американцы.
Россия спасала братушек от турок, а братушки с немцами дошли до Сталиграда. Потом опять болгары стали братушками, и опять предали вступив в НАТО, и поддерживая врагов сегодня.
Россия уже впрягалась за православных сербов и сгорела в огне революции. Сейчас снова впряглась за русский православный мир...
Примеров масса. Поэтому утверждать, что "история только дураков ничему не учит", не совсем справедливо.
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