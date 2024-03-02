Отправлено: - 13:40

И это не говоря уже о хороводе переименований вокруг столицы Казахстана. Так неужели и самая недавняя история нас ничему не научила?..

Цитата:Вы имеете в виду нападение России на Украину?Так ведь?Вот где то в далекой стране дед Ванго назвал своего внука Ганго.За что его убил ближайший родич Мянго.Вы боитесь дать имя своему внуку, оглядываясь на разъяренных родственников, не имея собственного Я?Но мы казахстанцы, не такие к вашему глубокому сожалению.У нашего народа есть своё Я и не надо думать что он чей то раб и обязан быть таковым!