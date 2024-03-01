Отправлено: - 07:01

родом из Шанхая2022:

....пипец воруют взятки берут ......куда мы идём? может кто ответить?

Цитата:никуда, и не шли никогда. заняты традиционным способом хозяйствования. вы невнимательны. тут все 30 лет тренды на сохранение традиций. вот и сохраняют.