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≡ Посоветовал закрывать номер, чтобы не нарываться на штрафы - Дело сотрудника инспекции транспортного контроля рассматривают в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48697
Посоветовал закрывать номер, чтобы не нарываться на штрафы - Дело сотрудника инспекции транспортного контроля рассматривают в суде Костаная
Отправлено: 01.03.24 - 18:26
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Уголовное дело в отношении 33-летнего главного специалиста инспекции транспортного контроля по Костанайской области Нурлана БИИСОВА начали рассматривать в суде 1 марта. Он обвиняется в тяжком коррупционном преступлении - получении взяток общей суммой 79 000 тенге.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
513
Посоветовал закрывать номер, чтобы не нарываться на штрафы - Дело сотрудника инспекции транспортного контроля рассматривают в суде Костаная
Отправлено: 03.03.24 - 07:01
#15
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
....пипец воруют взятки берут ......куда мы идём? может кто ответить?

никуда, и не шли никогда. заняты традиционным способом хозяйствования. вы невнимательны. тут все 30 лет тренды на сохранение традиций. вот и сохраняют.
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