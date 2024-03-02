В Казахстане стартовала весенняя призывная кампания. Подробности рассказал заместитель начальника департамента организационно-мобилизационной работы генерального штаба Вооруженных сил Азамат Досымов. Читать новость
Армия должна быть контрактной и профессиональной. Хошешь служить и получать за это деньги - пожалуйста - заключай контракт и работай в армии как на любой другой работе. Немотивированный призывыник, которого призвали на службу принудительно, в случае реальной войны первым побежит с поля боя.
юля елиссева: . Немотивированный призывыник, которого призвали на службу принудительно, в случае реальной войны первым побежит с поля боя.
......вот такими высказываниями идёт подрыв государства из нутри и руководство разберётся нужна или нет нам контрактная армия и где средства брать для контрактников,второе что оплата должна быть достойной чтобы люди могли служить а не прислуживать
Любопытно узнать,сейчас актуально заплатить военкомат какие-то деньги, чтобы получить военный билет. Помнится у моих знакомых был крупный скандал, ни мамаша,ни ее родственники не смогли оплатить эти деньги и призывник долго прятался по дачам в итоге угодил в места не отдаленные и что с ним никто не знает
alex_60: А нужна ли армия вообще. Вот вроде была, а в январе оказалось что её и нет.
Армия была. Неважно какая, но была. Не было командиров. Ни умных, ни смелых. Если бы армии дали оружие, а не саперные лопатки, и дали приказ стрелять по ногам или самым буйным, все закончилось бы за один день. И позориться не пришлось бы прося о помощи ОДКБ...
Что то глубоко сомневаюсь в том что ОНО разберётся: - например, 32 года - ОНО разваливало сельское хозяйство, тогда как другие страны, такие как Беларусь, Украина, Литва, Россия - далеко ушли вперёд. Не думаю что и в военном деле ОНО тоже разбирается, если даже САМИ себя не могли защитить во время Кантара:- к стыду перед всем миром, пришлось вызывать силы ОДКБ.
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