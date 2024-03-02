Отправлено: - 20:52

alex_60:

А нужна ли армия вообще. Вот вроде была, а в январе оказалось что её и нет.

Цитата:Армия была. Неважно какая, но была. Не было командиров. Ни умных, ни смелых. Если бы армии дали оружие, а не саперные лопатки, и дали приказ стрелять по ногам или самым буйным, все закончилось бы за один день. И позориться не пришлось бы прося о помощи ОДКБ...