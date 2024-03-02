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≡ Сколько казахстанцев призовут в армию этой весной
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48697
Сколько казахстанцев призовут в армию этой весной
Отправлено: 02.03.24 - 12:33
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В Казахстане стартовала весенняя призывная кампания. Подробности рассказал заместитель начальника департамента организационно-мобилизационной работы генерального штаба Вооруженных сил Азамат Досымов.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3303
Re: Сколько казахстанцев призовут в армию этой весной
Отправлено: 02.03.24 - 12:33
#1
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Армия должна быть контрактной и профессиональной. Хошешь служить и получать за это деньги - пожалуйста - заключай контракт и работай в армии как на любой другой работе. Немотивированный призывыник, которого призвали на службу принудительно, в случае реальной войны первым побежит с поля боя.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
936
Re: Сколько казахстанцев призовут в армию этой весной
Отправлено: 02.03.24 - 13:29
#2
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Цитата:
юля елиссева:
. Немотивированный призывыник, которого призвали на службу принудительно, в случае реальной войны первым побежит с поля боя.


......вот такими высказываниями идёт подрыв государства из нутри и руководство разберётся нужна или нет нам контрактная армия и где средства брать для контрактников,второе что оплата должна быть достойной чтобы люди могли служить а не прислуживать
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20154
Сколько казахстанцев призовут в армию этой весной
Отправлено: 02.03.24 - 14:36
#3
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Цитата:
юля елиссева:
призывыник


Где корректор, непорядок.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20154
Сколько казахстанцев призовут в армию этой весной
Отправлено: 02.03.24 - 14:38
#4
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А нужна ли армия вообще.
Вот вроде была, а в январе оказалось что её и нет.

[Исправлено: alex_60, 02.03.2024 - 15:41]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6733
Re: Сколько казахстанцев призовут в армию этой весной
Отправлено: 02.03.24 - 19:45
#5
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Любопытно узнать,сейчас актуально заплатить военкомат какие-то деньги, чтобы получить военный билет. Помнится у моих знакомых был крупный скандал, ни мамаша,ни ее родственники не смогли оплатить эти деньги и призывник долго прятался по дачам в итоге угодил в места не отдаленные и что с ним никто не знает
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
107
Re: Сколько казахстанцев призовут в армию этой весной
Отправлено: 02.03.24 - 20:52
#6
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Цитата:
alex_60:
А нужна ли армия вообще. Вот вроде была, а в январе оказалось что её и нет.


Армия была. Неважно какая, но была. Не было командиров. Ни умных, ни смелых. Если бы армии дали оружие, а не саперные лопатки, и дали приказ стрелять по ногам или самым буйным, все закончилось бы за один день. И позориться не пришлось бы прося о помощи ОДКБ...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36242
Сколько казахстанцев призовут в армию этой весной
Отправлено: 02.03.24 - 20:56
#7
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Цитата:
mks2703:
Если бы армии дали оружие, а не саперные лопатки, и дали приказ стрелять по ногам или самым буйным, все закончилось бы за один день

Ога.
Можно было бы еще для страха и головы отрубать..
Проходили..

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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
107
Re: Сколько казахстанцев призовут в армию этой весной
Отправлено: 02.03.24 - 21:13
#8
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Цитата:
111:
Ога. Можно было бы еще для страха и головы отрубать.. Проходили..


А что Жанаозен распространился на всю страну? И город миллионик после Жанаозена про.рали...
Кой кому не помешало бы и головы отрубить. Был бы порядок как на Аравийском полуострове.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5921
Re: Сколько казахстанцев призовут в армию этой весной
Отправлено: 02.03.24 - 21:15
#9
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
руководство разберётся


Что то глубоко сомневаюсь в том что ОНО разберётся: - например, 32 года - ОНО разваливало сельское хозяйство, тогда как другие страны, такие как Беларусь, Украина, Литва, Россия - далеко ушли вперёд.
Не думаю что и в военном деле ОНО тоже разбирается, если даже САМИ себя не могли защитить во время Кантара:- к стыду перед всем миром, пришлось вызывать силы ОДКБ.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
936
Re: Сколько казахстанцев призовут в армию этой весной
Отправлено: 03.03.24 - 01:27
#10
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Цитата:
ACROS:
не могли защитить во время Кантара:- к стыду перед всем миром, пришлось вызывать силы ОДКБ.


....соглашусь 30 с гаком лет не может разобраться да и кого от кого защищать сами себя не смогли защитить .....Марик патриот всех нас защитит....
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