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≡ Птицей года 2024 в Казахстане объявлена сплюшка
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48697
Птицей года 2024 в Казахстане объявлена сплюшка
Отправлено: 02.03.24 - 17:21
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Двадцатый раз в Казахстане объявляется кампания «Птица года», стартовавшая в 2006 году. Цель кампании - обратить внимание общественности на проблемы охраны птиц. Вид, который в результате объявляется птицей года, выбирается путём голосования орнитологами Союза охраны птиц Казахстана и АСБК (Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия).
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36205
Re: Птицей года 2024 в Казахстане объявлена сплюшка
Отправлено: 02.03.24 - 17:21
#1
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Впервые слышу о конкурсе..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20141
Re: Птицей года 2024 в Казахстане объявлена сплюшка
Отправлено: 02.03.24 - 17:39
#2
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еще ночью приснится.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20141
Re: Птицей года 2024 в Казахстане объявлена сплюшка
Отправлено: 02.03.24 - 17:43
#3
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///птицей года, выбирается путём голосования орнитологами Союза охраны птиц Казахстана и АСБК//
какие критерии выбора, из статьи непонятно.
то были редкие, потом простые...
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