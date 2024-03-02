НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Про баланс интересов на линии огня - Из-за чего в ближайшее время элеваторы и нефтебазы должны ждать у себя проверки
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48695
Про баланс интересов на линии огня - Из-за чего в ближайшее время элеваторы и нефтебазы должны ждать у себя проверки
Отправлено: 02.03.24 - 15:24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работа, а точнее, неработа негосударственных противопожарных служб и есть причина этих проверок. НГПС обязаны иметь у себя частные предприятия, чье функционирование имеет высокую степень взрыво- и пожароопасности. В Костанайской области таких 53. Однако многим из них закон о гражданской защите не писан.
Читать новость

Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1211
Re: Про баланс интересов на линии огня - Из-за чего в ближайшее...
Отправлено: 02.03.24 - 15:24
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чего это "пожарники" такие бессильные стали, за брошенный окурок штрафуют нещадно, а за бардак на предприятии никак? Пару мильонов штраф на первый раз, а дальше видно будет выгодно или невыгодно держать подразделение.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 74, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 74
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS