Re: Про баланс интересов на линии огня - Из-за чего в ближайшее...

Отправлено: - 15:24

А чего это "пожарники" такие бессильные стали, за брошенный окурок штрафуют нещадно, а за бардак на предприятии никак? Пару мильонов штраф на первый раз, а дальше видно будет выгодно или невыгодно держать подразделение.