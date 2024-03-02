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≡ Сколько казахстанцев призовут в армию этой весной
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48695
Сколько казахстанцев призовут в армию этой весной
Отправлено: 02.03.24 - 12:33
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В Казахстане стартовала весенняя призывная кампания. Подробности рассказал заместитель начальника департамента организационно-мобилизационной работы генерального штаба Вооруженных сил Азамат Досымов.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3303
Re: Сколько казахстанцев призовут в армию этой весной
Отправлено: 02.03.24 - 12:33
#1
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Армия должна быть контрактной и профессиональной. Хошешь служить и получать за это деньги - пожалуйста - заключай контракт и работай в армии как на любой другой работе. Немотивированный призывыник, которого призвали на службу принудительно, в случае реальной войны первым побежит с поля боя.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
935
Re: Сколько казахстанцев призовут в армию этой весной
Отправлено: 02.03.24 - 13:29
#2
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Цитата:
юля елиссева:
. Немотивированный призывыник, которого призвали на службу принудительно, в случае реальной войны первым побежит с поля боя.


......вот такими высказываниями идёт подрыв государства из нутри и руководство разберётся нужна или нет нам контрактная армия и где средства брать для контрактников,второе что оплата должна быть достойной чтобы люди могли служить а не прислуживать
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20123
Сколько казахстанцев призовут в армию этой весной
Отправлено: 02.03.24 - 14:36
#3
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Цитата:
юля елиссева:
призывыник


Где корректор, непорядок.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20123
Сколько казахстанцев призовут в армию этой весной
Отправлено: 02.03.24 - 14:38
#4
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А нужна ли армия вообще.
Вот вроде была, а в январе оказалось что её и нет.

[Исправлено: alex_60, 02.03.2024 - 15:41]
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