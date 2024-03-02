Отправлено: - 13:29

юля елиссева:

. Немотивированный призывыник, которого призвали на службу принудительно, в случае реальной войны первым побежит с поля боя.

Цитата:......вот такими высказываниями идёт подрыв государства из нутри и руководство разберётся нужна или нет нам контрактная армия и где средства брать для контрактников,второе что оплата должна быть достойной чтобы люди могли служить а не прислуживать