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≡ Из-за смены часового пояса в спецЦОНах Казахстана произошел сбой
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48693
Из-за смены часового пояса в спецЦОНах Казахстана произошел сбой
Отправлено: 01.03.24 - 13:58
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В казахстанских специализированных центрах обслуживания населения (спецЦОНах) для автовладельцев произошел сбой. Информацию корреспонденту Tengrinews.kz подтвердили в пресс-службе госкорпорации "Правительство для граждан".
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20119
Из-за смены часового пояса в спецЦОНах Казахстана произошел сбой
Отправлено: 02.03.24 - 09:24
#15
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Связано ли с переводом или нет,
Но вчера после посещения двух ДР
(за рулём) книгу читал до полтретьего ночи.
Проснулся как обычно в 5 утра, в 6 по старому.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9777
Из-за смены часового пояса в спецЦОНах Казахстана произошел сбой
Отправлено: 02.03.24 - 09:41
#16
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Цитата:
111:
У меня тоже задвоилось

Ого у Марика какие обои шикарные на смартфоне:lol: ,где скачал?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20119
Из-за смены часового пояса в спецЦОНах Казахстана произошел сбой
Отправлено: 02.03.24 - 09:55
#17
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на егове после перевода времени в электронных документах,
в удостоверении личности ,у некоторых изменилась дата рождения.
не поверил бы, если бы своими глазами не видел.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20119
Из-за смены часового пояса в спецЦОНах Казахстана произошел сбой
Отправлено: 02.03.24 - 10:04
#18
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У себя проверил, вообще цифровые документы исчезли, ни одного нет-
Пишет нет данных.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20119
Из-за смены часового пояса в спецЦОНах Казахстана произошел сбой
Отправлено: 02.03.24 - 10:08
#19
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Проверил через каспи-сервис гос органов временно недоступен.
База то одна
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20119
Из-за смены часового пояса в спецЦОНах Казахстана произошел сбой
Отправлено: 02.03.24 - 10:19
#20
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Появилось все, починили видать.
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