Из-за смены часового пояса в спецЦОНах Казахстана произошел сбой

Отправлено: - 09:24

Связано ли с переводом или нет,

Но вчера после посещения двух ДР

(за рулём) книгу читал до полтретьего ночи.

Проснулся как обычно в 5 утра, в 6 по старому.