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≡ Из-за смены часового пояса в спецЦОНах Казахстана произошел сбой
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48692
Из-за смены часового пояса в спецЦОНах Казахстана произошел сбой
Отправлено: 01.03.24 - 13:58
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В казахстанских специализированных центрах обслуживания населения (спецЦОНах) для автовладельцев произошел сбой. Информацию корреспонденту Tengrinews.kz подтвердили в пресс-службе госкорпорации "Правительство для граждан".
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1691
Re: Из-за смены часового пояса в спецЦОНах Казахстана произошел...
Отправлено: 01.03.24 - 13:58
#1
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Да уже свой смартфон три раза перезагружала из за дебилов которым прежнее время не нравилось... тут умысел какой то...
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3361
Re: Из-за смены часового пояса в спецЦОНах Казахстана произошел...
Отправлено: 01.03.24 - 16:14
#2
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36189
Из-за смены часового пояса в спецЦОНах Казахстана произошел сбой
Отправлено: 01.03.24 - 16:19
#3
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У меня тоже задвоилось.

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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6732
Re: Из-за смены часового пояса в спецЦОНах Казахстана произошел...
Отправлено: 01.03.24 - 20:23
#4
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К моему удивлению, мой телефон утром показывал новое время. Обычно я встаю семь часов,но по новому было шесть, пришлось на тиктоке повисеть. Лишний час ничего неделания, очень приятный бонус
Профайл Посетить вебсайт
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3361
Из-за смены часового пояса в спецЦОНах Казахстана произошел сбой
Отправлено: 01.03.24 - 20:31
#5
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Цитата:
сайлау курманов:

Говорят, что время нельзя повернуть вспять. В Казахстане все возможно!
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Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
150
Из-за смены часового пояса в спецЦОНах Казахстана произошел сбой
Отправлено: 02.03.24 - 01:01
#6
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И правдо.. смешно...)))
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Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
150
Из-за смены часового пояса в спецЦОНах Казахстана произошел сбой
Отправлено: 02.03.24 - 01:07
#7
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Нерадивые люди обленились настолько, что уже в своем личном . Подчеркиваю.. ЛИЧНОМ телефоне ни в чем не разбираются.. печалька.. а технологии растут, и завтра будет не за горами, то завтра, где ваши знания будут равны Нулю.. Подрастайте же, обучайтесь методом научного тыка.. дети в 3 года натыкивают лучше Вас.. не бойтесь, иначе на отшибе технологий доживать будете.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6732
Из-за смены часового пояса в спецЦОНах Казахстана произошел сбой
Отправлено: 02.03.24 - 06:33
#8
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. Подрастайте же, обучайтесь методом научного тыка.
Я вот пытаюсь свое английское подтянуть или новую музыку на клавишах выучить. Однако,утром хочу повторить,но ничего не помню. Доктор говорит, мол возрастное, ничего с этим не сделать. Вот такая печалька. Был казус на проводах невесты у сватов. Мне предложили как почетному гостю дать бата (пожелания молодым). Я готовился несколько дней, но в час Х как будто кто-то вынул флешку, в голове пусто, ничего не помню.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5919
Re: Из-за смены часового пояса в спецЦОНах Казахстана произошел...
Отправлено: 02.03.24 - 08:42
#9
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
из за дебилов которым прежнее время не нравилось...


Ведлер, Денисов, ну и вовремя переметнувшийся депутат Абиль.
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5919
Re: Из-за смены часового пояса в спецЦОНах Казахстана произошел...
Отправлено: 02.03.24 - 08:45
#10
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Цитата:
сайлау курманов:
в голове пусто, ничего не помню.


То же такое бывает: - по возрасту уже предоставляют слово или первым или бата нужно сказать: похабный анектод один раз услышанный могу запомнить, а слова пожелании и тлектер не запоминаются.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20113
Из-за смены часового пояса в спецЦОНах Казахстана произошел сбой
Отправлено: 02.03.24 - 09:01
#11
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
из за дебилов которым прежнее время не нравилось.


"глупцы" расстроены.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20113
Из-за смены часового пояса в спецЦОНах Казахстана произошел сбой
Отправлено: 02.03.24 - 09:01
#12
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Цитата:
ACROS:


Еще один.

[Исправлено: alex_60, 02.03.2024 - 10:02]
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5919
Re: Из-за смены часового пояса в спецЦОНах Казахстана произошел...
Отправлено: 02.03.24 - 09:10
#13
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Цитата:
alex_60:
Еще один.


Нет не ещё один: - мне всё равно: - где стрелки- на час впереди или на час сзади - у меня уже давно "рванный" ритм жизни, приспособленный под мою работу ( я могу и днём могу и ночью работать и сплю то же когда организм захочет ) и перевод я ВООБЩЕ не ощутил.

Мне просто интересно наблюдать за спорящими, читать их комментарии.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20113
Из-за смены часового пояса в спецЦОНах Казахстана произошел сбой
Отправлено: 02.03.24 - 09:19
#14
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Цитата:
ACROS:
Нет не ещё один: - мне всё равно: -


А, тогда извиняюсь.
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