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Из-за смены часового пояса в спецЦОНах Казахстана произошел сбой
Из-за смены часового пояса в спецЦОНах Казахстана произошел сбой
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48692
Из-за смены часового пояса в спецЦОНах Казахстана произошел сбой
Отправлено: 01.03.24 - 13:58
В казахстанских специализированных центрах обслуживания населения (спецЦОНах) для автовладельцев произошел сбой. Информацию корреспонденту Tengrinews.kz подтвердили в пресс-службе госкорпорации "Правительство для граждан".
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1691
Re: Из-за смены часового пояса в спецЦОНах Казахстана произошел...
Отправлено: 01.03.24 - 13:58
Да уже свой смартфон три раза перезагружала из за дебилов которым прежнее время не нравилось... тут умысел какой то...
Re: Из-за смены часового пояса в спецЦОНах Казахстана произошел...
Отправлено: 01.03.24 - 16:14
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 36189
Из-за смены часового пояса в спецЦОНах Казахстана произошел сбой
Отправлено: 01.03.24 - 16:19
Re: Из-за смены часового пояса в спецЦОНах Казахстана произошел...
Отправлено: 01.03.24 - 20:23
К моему удивлению, мой телефон утром показывал новое время. Обычно я встаю семь часов,но по новому было шесть, пришлось на тиктоке повисеть. Лишний час ничего неделания, очень приятный бонус
Из-за смены часового пояса в спецЦОНах Казахстана произошел сбой
Отправлено: 01.03.24 - 20:31
Цитата:
Говорят, что время нельзя повернуть вспять. В Казахстане все возможно!
сайлау курманов:
Говорят, что время нельзя повернуть вспять. В Казахстане все возможно!
Из-за смены часового пояса в спецЦОНах Казахстана произошел сбой
Отправлено: 02.03.24 - 01:01
И правдо.. смешно...)))
Из-за смены часового пояса в спецЦОНах Казахстана произошел сбой
Отправлено: 02.03.24 - 01:07
Нерадивые люди обленились настолько, что уже в своем личном . Подчеркиваю.. ЛИЧНОМ телефоне ни в чем не разбираются.. печалька.. а технологии растут, и завтра будет не за горами, то завтра, где ваши знания будут равны Нулю.. Подрастайте же, обучайтесь методом научного тыка.. дети в 3 года натыкивают лучше Вас.. не бойтесь, иначе на отшибе технологий доживать будете.
Из-за смены часового пояса в спецЦОНах Казахстана произошел сбой
Отправлено: 02.03.24 - 06:33
. Подрастайте же, обучайтесь методом научного тыка.
Я вот пытаюсь свое английское подтянуть или новую музыку на клавишах выучить. Однако,утром хочу повторить,но ничего не помню. Доктор говорит, мол возрастное, ничего с этим не сделать. Вот такая печалька. Был казус на проводах невесты у сватов. Мне предложили как почетному гостю дать бата (пожелания молодым). Я готовился несколько дней, но в час Х как будто кто-то вынул флешку, в голове пусто, ничего не помню.
Я вот пытаюсь свое английское подтянуть или новую музыку на клавишах выучить. Однако,утром хочу повторить,но ничего не помню. Доктор говорит, мол возрастное, ничего с этим не сделать. Вот такая печалька. Был казус на проводах невесты у сватов. Мне предложили как почетному гостю дать бата (пожелания молодым). Я готовился несколько дней, но в час Х как будто кто-то вынул флешку, в голове пусто, ничего не помню.
Re: Из-за смены часового пояса в спецЦОНах Казахстана произошел...
Отправлено: 02.03.24 - 08:42
Цитата:
Ведлер, Денисов, ну и вовремя переметнувшийся депутат Абиль.
ПолиграфЪ Боярышников:
из за дебилов которым прежнее время не нравилось...
из за дебилов которым прежнее время не нравилось...
Ведлер, Денисов, ну и вовремя переметнувшийся депутат Абиль.
Re: Из-за смены часового пояса в спецЦОНах Казахстана произошел...
Отправлено: 02.03.24 - 08:45
Цитата:
То же такое бывает: - по возрасту уже предоставляют слово или первым или бата нужно сказать: похабный анектод один раз услышанный могу запомнить, а слова пожелании и тлектер не запоминаются.
сайлау курманов:
в голове пусто, ничего не помню.
в голове пусто, ничего не помню.
То же такое бывает: - по возрасту уже предоставляют слово или первым или бата нужно сказать: похабный анектод один раз услышанный могу запомнить, а слова пожелании и тлектер не запоминаются.
Из-за смены часового пояса в спецЦОНах Казахстана произошел сбой
Отправлено: 02.03.24 - 09:01
Цитата:
"глупцы" расстроены.
ПолиграфЪ Боярышников:
из за дебилов которым прежнее время не нравилось.
из за дебилов которым прежнее время не нравилось.
"глупцы" расстроены.
Из-за смены часового пояса в спецЦОНах Казахстана произошел сбой
Отправлено: 02.03.24 - 09:01
Цитата:
Еще один.
[Исправлено: alex_60, 02.03.2024 - 10:02]
ACROS:
Еще один.
[Исправлено: alex_60, 02.03.2024 - 10:02]
Re: Из-за смены часового пояса в спецЦОНах Казахстана произошел...
Отправлено: 02.03.24 - 09:10
Цитата:
Нет не ещё один: - мне всё равно: - где стрелки- на час впереди или на час сзади - у меня уже давно "рванный" ритм жизни, приспособленный под мою работу ( я могу и днём могу и ночью работать и сплю то же когда организм захочет ) и перевод я ВООБЩЕ не ощутил.
Мне просто интересно наблюдать за спорящими, читать их комментарии.
alex_60:
Еще один.
Еще один.
Нет не ещё один: - мне всё равно: - где стрелки- на час впереди или на час сзади - у меня уже давно "рванный" ритм жизни, приспособленный под мою работу ( я могу и днём могу и ночью работать и сплю то же когда организм захочет ) и перевод я ВООБЩЕ не ощутил.
Мне просто интересно наблюдать за спорящими, читать их комментарии.
Из-за смены часового пояса в спецЦОНах Казахстана произошел сбой
Отправлено: 02.03.24 - 09:19
Цитата:
А, тогда извиняюсь.
ACROS:
Нет не ещё один: - мне всё равно: -
Нет не ещё один: - мне всё равно: -
А, тогда извиняюсь.
-
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