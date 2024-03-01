Из-за смены часового пояса в спецЦОНах Казахстана произошел сбой

Отправлено: - 06:33

. Подрастайте же, обучайтесь методом научного тыка.

Я вот пытаюсь свое английское подтянуть или новую музыку на клавишах выучить. Однако,утром хочу повторить,но ничего не помню. Доктор говорит, мол возрастное, ничего с этим не сделать. Вот такая печалька. Был казус на проводах невесты у сватов. Мне предложили как почетному гостю дать бата (пожелания молодым). Я готовился несколько дней, но в час Х как будто кто-то вынул флешку, в голове пусто, ничего не помню.