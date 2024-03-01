Отправлено: - 22:29

Vit:

Так а че самое главное не сказали? Сумму штрафа за перегруз. Собственно то из за чего весь сыр-бор начался)

Цитата:Мамояну назначить штраф в размере 337 500 тенге, Анаркулову назначить штраф в размере 551 250 тенге. Разъяснить подсудимым, что в случае неуплаты штрафа в установленный срок, он заменяется на 1 день лишения свободы за каждые 4 неуплаченных МРП штрафа. Меру пресечения в виде подписки о невыезде в отношении подсудимых отменить.