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В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из «Чешской Сибири»
В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из «Чешской Сибири»
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48692
В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из «Чешской Сибири»
Отправлено: 01.03.24 - 11:26
Популяцию диких лошадей начнут восстанавливать в резервате «Алтын Дала». В этом году самолётами из Праги и Берлина планируется привезти восемь лошадей: трёх жеребцов и пять кобыл.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5915
Re: В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из...
Отправлено: 01.03.24 - 18:01
Цитата:
Кельгенбаи тоже любят конинку- уплетают за две щеки.
alex_60:
скушают же их аборигены.
скушают же их аборигены.
Кельгенбаи тоже любят конинку- уплетают за две щеки.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 934
Re: В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из...
Отправлено: 01.03.24 - 21:58
Цитата:
....как будешь пробывать меня пригласи охотно попробирую.....можно самим сьездить и привезти я по тем местам не раз ездил...
111:
Надеюсь когда нибудь попробую эту лошадку. Хотя там мясо жестковатое наверно и постное.
Надеюсь когда нибудь попробую эту лошадку. Хотя там мясо жестковатое наверно и постное.
....как будешь пробывать меня пригласи охотно попробирую.....можно самим сьездить и привезти я по тем местам не раз ездил...
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 934
Re: В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из...
Отправлено: 01.03.24 - 22:03
Цитата:
....а вообще закусывать надо... на голодный желудок как то стрёмно,под хорошую закуску я говорю ей ...
alex_60:
а вообще ,с утра употреблять лучше не надо.
а вообще ,с утра употреблять лучше не надо.
....а вообще закусывать надо... на голодный желудок как то стрёмно,под хорошую закуску я говорю ей ...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 36189
В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из «Чешской Сибири»
Отправлено: 01.03.24 - 22:08
Цитата:
Вы же не едите лошадей..
родом из Шанхая2022:
как будешь пробывать меня пригласи охотно попробирую..
как будешь пробывать меня пригласи охотно попробирую..
Вы же не едите лошадей..
В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из «Чешской Сибири»
Отправлено: 01.03.24 - 22:09
Цитата:
кто такие?
ACROS:
Кельгенбаи
Кельгенбаи
кто такие?
В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из «Чешской Сибири»
Отправлено: 01.03.24 - 22:19
реальный факт что.только в Казахстане выведены специальные породы лошадей,
предназначенные на убой.
//"Такая конина просто тает во рту, - говорит 40-летний Олжас Бекбулатов, облизывая свои сухие губы.//
[Исправлено: alex_60, 01.03.2024 - 23:21]
предназначенные на убой.
//"Такая конина просто тает во рту, - говорит 40-летний Олжас Бекбулатов, облизывая свои сухие губы.//
[Исправлено: alex_60, 01.03.2024 - 23:21]
В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из «Чешской Сибири»
Отправлено: 01.03.24 - 22:23
Никогда не понимал, как можно съесть друга?
В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из «Чешской Сибири»
Отправлено: 01.03.24 - 22:26
долго искал перевод,
[Исправлено: Эл-починно, 01.03.2024 - 23:27]
[Исправлено: Эл-починно, 01.03.2024 - 23:27]
В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из «Чешской Сибири»
Отправлено: 01.03.24 - 22:26
Цитата:
каннибализмом попахивает.
Эл-починно:
Никогда не понимал, как можно съесть друга?
Никогда не понимал, как можно съесть друга?
каннибализмом попахивает.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 22095
В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из «Чешской Сибири»
Отправлено: 01.03.24 - 22:27
Цитата:
Где-то в Корее всхлипнул хозяин и его верный друг
Эл-починно:
Никогда не понимал, как можно съесть друга?
Никогда не понимал, как можно съесть друга?
Где-то в Корее всхлипнул хозяин и его верный друг
В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из «Чешской Сибири»
Отправлено: 01.03.24 - 23:42
Цитата:
А в Костанае на девятом этаже тоже!
maxsaf:
Где-то в Корее всхлипнул хозяин и его верный друг
Где-то в Корее всхлипнул хозяин и его верный друг
А в Костанае на девятом этаже тоже!
В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из «Чешской Сибири»
Отправлено: 01.03.24 - 23:48
Конечно конину я не ем.
И не ел.
Бешпармак дома на Наурыз, или когда захочется, из говядины.
Сын, последние годы на Наурыз, у него в семье в это время два ДР в семье,
Делает Бешпармак из казы, едим.
[Исправлено: alex_60, 02.03.2024 - 02:28]
И не ел.
Бешпармак дома на Наурыз, или когда захочется, из говядины.
Сын, последние годы на Наурыз, у него в семье в это время два ДР в семье,
Делает Бешпармак из казы, едим.
[Исправлено: alex_60, 02.03.2024 - 02:28]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.10.14
- Сообщений:
- 150
Re: В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из...
Отправлено: 02.03.24 - 01:18
Цитата:
Из лошадиного мяса делают также колбасу - казы.... что с этого даже меня подбешивает, парня русского, который семьей делает настоящий бесбармак на Наурыз..
alex_60:
Из лошадиного мяса делают также колбасу - казы.... что с этого даже меня подбешивает, парня русского, который семьей делает настоящий бесбармак на Наурыз..
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