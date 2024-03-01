Из-за смены часового пояса в спецЦОНах Казахстана произошел сбой

Отправлено: - 01:07

Нерадивые люди обленились настолько, что уже в своем личном . Подчеркиваю.. ЛИЧНОМ телефоне ни в чем не разбираются.. печалька.. а технологии растут, и завтра будет не за горами, то завтра, где ваши знания будут равны Нулю.. Подрастайте же, обучайтесь методом научного тыка.. дети в 3 года натыкивают лучше Вас.. не бойтесь, иначе на отшибе технологий доживать будете.