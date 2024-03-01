Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Посоветовал закрывать номер, чтобы не нарываться на штрафы - Дело сотрудника инспекции транспортного контроля рассматривают в суде Костаная
Посоветовал закрывать номер, чтобы не нарываться на штрафы - Дело сотрудника инспекции транспортного контроля рассматривают в суде Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48692
Посоветовал закрывать номер, чтобы не нарываться на штрафы - Дело сотрудника инспекции транспортного контроля рассматривают в суде Костаная
Отправлено: 01.03.24 - 18:26
Уголовное дело в отношении 33-летнего главного специалиста инспекции транспортного контроля по Костанайской области Нурлана БИИСОВА начали рассматривать в суде 1 марта. Он обвиняется в тяжком коррупционном преступлении - получении взяток общей суммой 79 000 тенге.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 23.08.08
- Сообщений:
- 997
Re: Посоветовал закрывать номер, чтобы не нарываться на штрафы -...
Отправлено: 01.03.24 - 18:26
Цитата:
Заплатил. За это.
чтобы я заплатила половину от суммы штрафа. За этот попросил
Заплатил. За это.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1389
Re: Посоветовал закрывать номер, чтобы не нарываться на штрафы -...
Отправлено: 01.03.24 - 18:57
Почему именно 49000? А не 49999 как в супермаркете
Re: Посоветовал закрывать номер, чтобы не нарываться на штрафы -...
Отправлено: 01.03.24 - 19:28
Так а че самое главное не сказали? Сумму штрафа за перегруз. Собственно то из за чего весь сыр-бор начался)
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5915
Re: Посоветовал закрывать номер, чтобы не нарываться на штрафы -...
Отправлено: 01.03.24 - 20:45
Все хотят жить: - не одному же Назарбаеву только.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5915
Re: Посоветовал закрывать номер, чтобы не нарываться на штрафы -...
Отправлено: 01.03.24 - 20:45
Номер закрывать- он про гос.номер говорил ??
Re: Посоветовал закрывать номер, чтобы не нарываться на штрафы -...
Отправлено: 01.03.24 - 21:04
. Адвокаты Анаркулова и Мамояна сообщили, что у их подзащитных маленькие дети и штрафы для них слишком большие. Они просили снизить размеры штрафов вполовину.
....адвокаты на жалость давят...они узнавали у своих подзащитных когда один другому давал о детях думали или?.....да и суммы смехотворные какие то 80 тысяч неверю....
....адвокаты на жалость давят...они узнавали у своих подзащитных когда один другому давал о детях думали или?.....да и суммы смехотворные какие то 80 тысяч неверю....
Посоветовал закрывать номер, чтобы не нарываться на штрафы - Дело сотрудника инспекции транспортного контроля рассматривают в суде Костаная
Отправлено: 01.03.24 - 21:15
Цитата:
ACROS: Номер закрывать- он про гос.номер говорил ??Да. Кто то простым картоном, а есть уже современные приблуды. На кнопочку клац и номер закрывается спец задвижкой,потом клац и открылся) у наших местных я такое не встречал. В основном южане и Узбекистан в теме. Полиция уже давно в курсе, они знаю кого проверять.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 6730
Re: Посоветовал закрывать номер, чтобы не нарываться на штрафы -...
Отправлено: 01.03.24 - 21:20
Только смертная казнь остановит это позорное явление,просто стыд и позор, уже стало казахстанским национальным брендом прямо неудобно перед всем миром
Re: Посоветовал закрывать номер, чтобы не нарываться на штрафы -...
Отправлено: 01.03.24 - 21:27
«Ерлан Кожагапанов с апреля 2022 года не занимает должность советника премьер-министра Республики Казахстан. Он работал 13 сентября 2021 года по 4 апреля 2022 года», — говорится в сообщении кабинета министров. При этом «КазТАГ» отмечает, что не обнаружил официальных сообщений об освобождении Кожагапанова от должности до настоящего времени. Советника премьер-министра Казахстана Ерлана Кожагапанова задержали в пятницу, 1 марта, по подозрению в хищении бюджетных средств. Он был задержан сотрудниками Агентства по противодействию коррупции в Алма-Ате.
....пипец воруют взятки берут ......куда мы идём? может кто ответить?
....пипец воруют взятки берут ......куда мы идём? может кто ответить?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1691
Re: Посоветовал закрывать номер, чтобы не нарываться на штрафы -...
Отправлено: 01.03.24 - 22:29
Цитата:
Мамояну назначить штраф в размере 337 500 тенге, Анаркулову назначить штраф в размере 551 250 тенге. Разъяснить подсудимым, что в случае неуплаты штрафа в установленный срок, он заменяется на 1 день лишения свободы за каждые 4 неуплаченных МРП штрафа. Меру пресечения в виде подписки о невыезде в отношении подсудимых отменить.
Vit:
Так а че самое главное не сказали? Сумму штрафа за перегруз. Собственно то из за чего весь сыр-бор начался)
Так а че самое главное не сказали? Сумму штрафа за перегруз. Собственно то из за чего весь сыр-бор начался)
Мамояну назначить штраф в размере 337 500 тенге, Анаркулову назначить штраф в размере 551 250 тенге. Разъяснить подсудимым, что в случае неуплаты штрафа в установленный срок, он заменяется на 1 день лишения свободы за каждые 4 неуплаченных МРП штрафа. Меру пресечения в виде подписки о невыезде в отношении подсудимых отменить.
Re: Посоветовал закрывать номер, чтобы не нарываться на штрафы -...
Отправлено: 01.03.24 - 22:55
Цитата:
.....никакого стыда и позора не было и не будет вымогали вымогают и будут вымогать...вчера разговаривал с приятелем гонял в Алма-Ату там остановили докопались что фары на кабине обьясняет это с завода а он говорит т.е инспектор щас другое найдём дай пять и досвидос....чё далеко ходить у нас границу Каерак переедишь вот и они тута таньга гони....
сайлау курманов:
Только смертная казнь остановит это позорное явление,просто стыд и позор, уже стало казахстанским национальным брендом прямо неудобно перед всем миром
Только смертная казнь остановит это позорное явление,просто стыд и позор, уже стало казахстанским национальным брендом прямо неудобно перед всем миром
.....никакого стыда и позора не было и не будет вымогали вымогают и будут вымогать...вчера разговаривал с приятелем гонял в Алма-Ату там остановили докопались что фары на кабине обьясняет это с завода а он говорит т.е инспектор щас другое найдём дай пять и досвидос....чё далеко ходить у нас границу Каерак переедишь вот и они тута таньга гони....
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.10.14
- Сообщений:
- 150
Re: Посоветовал закрывать номер, чтобы не нарываться на штрафы -...
Отправлено: 02.03.24 - 00:58
Цитата:
Не ну а че.. тихонько снял их на камеру, а потом с них деньги вымогай..)))) они страшно телефонов боятся.. если начнешь его достовать.. ну а почему в Казахстан средства скрытой видеозаписи запрещено с Китая и прочих стран завозить? Стабильность казнокрадства будет под угрозой.. о как!
родом из Шанхая2022:
Не ну а че.. тихонько снял их на камеру, а потом с них деньги вымогай..)))) они страшно телефонов боятся.. если начнешь его достовать.. ну а почему в Казахстан средства скрытой видеозаписи запрещено с Китая и прочих стран завозить? Стабильность казнокрадства будет под угрозой.. о как!
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 33, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 33
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать