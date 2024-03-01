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≡ Костанайским школьникам предлагают выдать сухпайки
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48692
Костанайским школьникам предлагают выдать сухпайки
Отправлено: 01.03.24 - 20:18
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Почти месяц школьники обучались дистанционно из-за морозов и буранов. В основном речь идет об учащихся начальных классов. Несмотря на то что детей переводили на онлайн и столовые не работали, поставщики школьного питания все равно оплачивали аренду, коммунальные услуги и выплачивали заработную плату сотрудникам.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6730
Re: Костанайским школьникам предлагают выдать сухпайки
Отправлено: 01.03.24 - 20:18
#1
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Не понятно, сухпайки детям или работникам столовой
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Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
150
Re: Костанайским школьникам предлагают выдать сухпайки
Отправлено: 02.03.24 - 00:53
#2
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Вот тут немного бесит... три варианта.. 1. прокормить (освоить) выигравших тендер, независимо от погоды.. 2. Отдать питание детей в руки государства.. 3. Ничем их не кормить, типа из дому сами принесут... ух..
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