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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.03.24 - 20:45
Цитата:
Может потому, что я узкий?
Гога:
А чего ещё здесь ?
А чего ещё здесь ?
Может потому, что я узкий?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.03.24 - 21:15
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.03.24 - 21:40
Цитата:
Твоего партнёра это не устраивает?
[Исправлено: maxsaf, 01.03.2024 - 22:41]
111:
Может потому, что я узкий?
Может потому, что я узкий?
Твоего партнёра это не устраивает?
[Исправлено: maxsaf, 01.03.2024 - 22:41]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.03.24 - 21:48
Цитата:
Хм..
Ты что ли мой партнёр?
Ты моя оппозиция!
maxsaf:
Твоего партнёра это
Твоего партнёра это
Хм..
Ты что ли мой партнёр?
Ты моя оппозиция!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.03.24 - 22:03
ну что , осужденный преступник в могиле.
ни жена ни дети даже не пришли проститься.
такая вот семейка.
члены секты чем то недовольны.
из Костаная из секты кто ездил?
ни жена ни дети даже не пришли проститься.
такая вот семейка.
члены секты чем то недовольны.
из Костаная из секты кто ездил?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.03.24 - 22:12
вопрос на майру
//есть секс у пузатых мужиков?
лучший ответ- деньги творят чудеса///
//есть секс у пузатых мужиков?
лучший ответ- деньги творят чудеса///
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.03.24 - 22:23
Цитата:
с чердака один.
drakon:
А Казахстанцы, хотят к нему?..
А Казахстанцы, хотят к нему?..
с чердака один.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.03.24 - 22:24
Цитата:
А если он узкий, то кто кому платит?))
alex_60:
есть секс у пузатых мужиков? лучший ответ- деньги творят чудеса/
есть секс у пузатых мужиков? лучший ответ- деньги творят чудеса/
А если он узкий, то кто кому платит?))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.03.24 - 22:25
Цитата:
Уже пару месяцев тут себя так рекламирует, не знаю, мож кто и клюнул
111:
Может потому, что я узкий?
Может потому, что я узкий?
Уже пару месяцев тут себя так рекламирует, не знаю, мож кто и клюнул
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.03.24 - 22:47
Цитата:
вообще то реклама на форуме запрещена.
не знаю почему этого не видят.
maxsaf:
Уже пару месяцев тут себя так рекламирует, не знаю, мож кто и клюнул
Уже пару месяцев тут себя так рекламирует, не знаю, мож кто и клюнул
вообще то реклама на форуме запрещена.
не знаю почему этого не видят.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Костанай
- Регистрация:
- 26.02.17
- Сообщений:
- 1965
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.03.24 - 00:27
Цитата:
Отчёт где? Дежурил или нет?
111:
Будем там дежурить всю ночь и благодарить
Будем там дежурить всю ночь и благодарить
Отчёт где? Дежурил или нет?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.03.24 - 00:29
После ответов на вопросы в ветке вопросов, понял что "филиал" ЦИПСО на форуме продолжит свою работу.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.03.24 - 01:01
О, классно..
Опять обо мне да и только.
Это лучшее, что я вспоминать буду на старости!
Опять обо мне да и только.
Это лучшее, что я вспоминать буду на старости!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.03.24 - 01:04
Как то вспомнилось, что хозяин одного из супермаркетов Казахстана решил навесить у себя буквы Z и V.
Но не навесил.
Потому что зетпатриот обязан скрывать свою принадлежность к тому, что они сегодня делают..
Они делают бабло, ради себя и это главное.
Все остальное просто слова понты.
Вот так и живем, и они среди нас..
[Исправлено: 111, 02.03.2024 - 02:07]
Но не навесил.
Потому что зетпатриот обязан скрывать свою принадлежность к тому, что они сегодня делают..
Они делают бабло, ради себя и это главное.
Все остальное просто слова понты.
Вот так и живем, и они среди нас..
[Исправлено: 111, 02.03.2024 - 02:07]
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