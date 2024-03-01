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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 157 из 157«1...155156157
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36189
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.03.24 - 20:45
#2341
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Цитата:
Гога:
А чего ещё здесь ?

Может потому, что я узкий?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3086
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.03.24 - 21:15
#2342
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В Киеве запустили самолётика с Хештегом "Зеленский убийца"
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3086
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.03.24 - 21:18
#2343
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский приказал убить журналиста Мохаммеда аль-Алави, который раскрыл его коррупционные схемы, пишет аналитик InfoBRICS Драго Боснич.
Тыц
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22095
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.03.24 - 21:40
#2344
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Цитата:
111:
Может потому, что я узкий?

Твоего партнёра это не устраивает? :lol:

[Исправлено: maxsaf, 01.03.2024 - 22:41]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36189
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.03.24 - 21:48
#2345
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Цитата:
maxsaf:
Твоего партнёра это

Хм..
Ты что ли мой партнёр?
Ты моя оппозиция!
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20108
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.03.24 - 22:03
#2346
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ну что , осужденный преступник в могиле.
ни жена ни дети даже не пришли проститься.
такая вот семейка.
члены секты чем то недовольны.
из Костаная из секты кто ездил?
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20108
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.03.24 - 22:12
#2347
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вопрос на майру
//есть секс у пузатых мужиков?
лучший ответ- деньги творят чудеса///
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20108
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.03.24 - 22:23
#2348
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Цитата:
drakon:
А Казахстанцы, хотят к нему?..


с чердака один.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22095
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.03.24 - 22:24
#2349
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Цитата:
alex_60:
есть секс у пузатых мужиков? лучший ответ- деньги творят чудеса/

А если он узкий, то кто кому платит?))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22095
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.03.24 - 22:25
#2350
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Цитата:
111:
Может потому, что я узкий?

Уже пару месяцев тут себя так рекламирует, не знаю, мож кто и клюнул :oops: :lol:
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20108
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.03.24 - 22:47
#2351
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Цитата:
maxsaf:
Уже пару месяцев тут себя так рекламирует, не знаю, мож кто и клюнул


вообще то реклама на форуме запрещена.
не знаю почему этого не видят.
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
26.02.17
Сообщений:
1965
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.03.24 - 00:27
#2352
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Цитата:
111:
Будем там дежурить всю ночь и благодарить



Отчёт где? Дежурил или нет? :lol: 8-) :-o
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20108
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.03.24 - 00:29
#2353
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После ответов на вопросы в ветке вопросов, понял что "филиал" ЦИПСО на форуме продолжит свою работу.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36189
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.03.24 - 01:01
#2354
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О, классно..
Опять обо мне да и только.
Это лучшее, что я вспоминать буду на старости!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36189
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.03.24 - 01:04
#2355
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Как то вспомнилось, что хозяин одного из супермаркетов Казахстана решил навесить у себя буквы Z и V.
Но не навесил.
Потому что зетпатриот обязан скрывать свою принадлежность к тому, что они сегодня делают..
Они делают бабло, ради себя и это главное.
Все остальное просто слова понты.
Вот так и живем, и они среди нас..

[Исправлено: 111, 02.03.2024 - 02:07]
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