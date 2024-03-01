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≡ В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из «Чешской Сибири»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48692
В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из «Чешской Сибири»
Отправлено: 01.03.24 - 11:26
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Популяцию диких лошадей начнут восстанавливать в резервате «Алтын Дала». В этом году самолётами из Праги и Берлина планируется привезти восемь лошадей: трёх жеребцов и пять кобыл.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5915
Re: В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из...
Отправлено: 01.03.24 - 18:01
#15
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Цитата:
alex_60:
скушают же их аборигены.


Кельгенбаи тоже любят конинку- уплетают за две щеки.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
934
Re: В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из...
Отправлено: 01.03.24 - 21:58
#16
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Цитата:
111:
Надеюсь когда нибудь попробую эту лошадку. Хотя там мясо жестковатое наверно и постное.

....как будешь пробывать меня пригласи охотно попробирую.....можно самим сьездить и привезти я по тем местам не раз ездил...
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
934
Re: В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из...
Отправлено: 01.03.24 - 22:03
#17
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Цитата:
alex_60:
а вообще ,с утра употреблять лучше не надо.

....а вообще закусывать надо... на голодный желудок как то стрёмно,под хорошую закуску я говорю ей ...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36185
В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из «Чешской Сибири»
Отправлено: 01.03.24 - 22:08
#18
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
как будешь пробывать меня пригласи охотно попробирую..

Вы же не едите лошадей..
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20103
В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из «Чешской Сибири»
Отправлено: 01.03.24 - 22:09
#19
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Цитата:
ACROS:
Кельгенбаи


кто такие?
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20103
В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из «Чешской Сибири»
Отправлено: 01.03.24 - 22:19
#20
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реальный факт что.только в Казахстане выведены специальные породы лошадей,
предназначенные на убой.
//"Такая конина просто тает во рту, - говорит 40-летний Олжас Бекбулатов, облизывая свои сухие губы.//


[Исправлено: alex_60, 01.03.2024 - 23:21]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3085
В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из «Чешской Сибири»
Отправлено: 01.03.24 - 22:23
#21
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Никогда не понимал, как можно съесть друга?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3085
В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из «Чешской Сибири»
Отправлено: 01.03.24 - 22:26
#22
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долго искал перевод,



[Исправлено: Эл-починно, 01.03.2024 - 23:27]
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20103
В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из «Чешской Сибири»
Отправлено: 01.03.24 - 22:26
#23
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Цитата:
Эл-починно:
Никогда не понимал, как можно съесть друга?


каннибализмом попахивает.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22095
В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из «Чешской Сибири»
Отправлено: 01.03.24 - 22:27
#24
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Цитата:
Эл-починно:
Никогда не понимал, как можно съесть друга?

Где-то в Корее всхлипнул хозяин и его верный друг :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3085
В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из «Чешской Сибири»
Отправлено: 01.03.24 - 23:42
#25
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Цитата:
maxsaf:
Где-то в Корее всхлипнул хозяин и его верный друг

А в Костанае на девятом этаже тоже! :lol:
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