Отправлено: - 21:58

111:

Надеюсь когда нибудь попробую эту лошадку. Хотя там мясо жестковатое наверно и постное.

Цитата:....как будешь пробывать меня пригласи охотно попробирую.....можно самим сьездить и привезти я по тем местам не раз ездил...