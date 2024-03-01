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≡ Посоветовал закрывать номер, чтобы не нарываться на штрафы - Дело сотрудника инспекции транспортного контроля рассматривают в суде Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48692
Посоветовал закрывать номер, чтобы не нарываться на штрафы - Дело сотрудника инспекции транспортного контроля рассматривают в суде Костаная
Отправлено: 01.03.24 - 18:26
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Уголовное дело в отношении 33-летнего главного специалиста инспекции транспортного контроля по Костанайской области Нурлана БИИСОВА начали рассматривать в суде 1 марта. Он обвиняется в тяжком коррупционном преступлении - получении взяток общей суммой 79 000 тенге.
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Undead
§ Undead
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.08.08
Сообщений:
997
Re: Посоветовал закрывать номер, чтобы не нарываться на штрафы -...
Отправлено: 01.03.24 - 18:26
#1
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Цитата:
чтобы я заплатила половину от суммы штрафа. За этот попросил

Заплатил. За это.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1389
Re: Посоветовал закрывать номер, чтобы не нарываться на штрафы -...
Отправлено: 01.03.24 - 18:57
#2
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Почему именно 49000? А не 49999 как в супермаркете :-)
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14173
Re: Посоветовал закрывать номер, чтобы не нарываться на штрафы -...
Отправлено: 01.03.24 - 19:28
#3
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Так а че самое главное не сказали? Сумму штрафа за перегруз. Собственно то из за чего весь сыр-бор начался)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5915
Re: Посоветовал закрывать номер, чтобы не нарываться на штрафы -...
Отправлено: 01.03.24 - 20:45
#4
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Все хотят жить: - не одному же Назарбаеву только.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5915
Re: Посоветовал закрывать номер, чтобы не нарываться на штрафы -...
Отправлено: 01.03.24 - 20:45
#5
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Номер закрывать- он про гос.номер говорил ??
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
931
Re: Посоветовал закрывать номер, чтобы не нарываться на штрафы -...
Отправлено: 01.03.24 - 21:04
#6
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. Адвокаты Анаркулова и Мамояна сообщили, что у их подзащитных маленькие дети и штрафы для них слишком большие. Они просили снизить размеры штрафов вполовину.
....адвокаты на жалость давят...они узнавали у своих подзащитных когда один другому давал о детях думали или?.....да и суммы смехотворные какие то 80 тысяч неверю....
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14173
Посоветовал закрывать номер, чтобы не нарываться на штрафы - Дело сотрудника инспекции транспортного контроля рассматривают в суде Костаная
Отправлено: 01.03.24 - 21:15
#7
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Цитата:
ACROS: Номер закрывать- он про гос.номер говорил ??
Да. Кто то простым картоном, а есть уже современные приблуды. На кнопочку клац и номер закрывается спец задвижкой,потом клац и открылся) у наших местных я такое не встречал. В основном южане и Узбекистан в теме. Полиция уже давно в курсе, они знаю кого проверять.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6730
Re: Посоветовал закрывать номер, чтобы не нарываться на штрафы -...
Отправлено: 01.03.24 - 21:20
#8
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Только смертная казнь остановит это позорное явление,просто стыд и позор, уже стало казахстанским национальным брендом прямо неудобно перед всем миром
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
931
Re: Посоветовал закрывать номер, чтобы не нарываться на штрафы -...
Отправлено: 01.03.24 - 21:27
#9
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«Ерлан Кожагапанов с апреля 2022 года не занимает должность советника премьер-министра Республики Казахстан. Он работал 13 сентября 2021 года по 4 апреля 2022 года», — говорится в сообщении кабинета министров. При этом «КазТАГ» отмечает, что не обнаружил официальных сообщений об освобождении Кожагапанова от должности до настоящего времени. Советника премьер-министра Казахстана Ерлана Кожагапанова задержали в пятницу, 1 марта, по подозрению в хищении бюджетных средств. Он был задержан сотрудниками Агентства по противодействию коррупции в Алма-Ате.

....пипец воруют взятки берут ......куда мы идём? может кто ответить?
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