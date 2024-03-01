Re: Посоветовал закрывать номер, чтобы не нарываться на штрафы -...

Отправлено: - 21:27

«Ерлан Кожагапанов с апреля 2022 года не занимает должность советника премьер-министра Республики Казахстан. Он работал 13 сентября 2021 года по 4 апреля 2022 года», — говорится в сообщении кабинета министров. При этом «КазТАГ» отмечает, что не обнаружил официальных сообщений об освобождении Кожагапанова от должности до настоящего времени. Советника премьер-министра Казахстана Ерлана Кожагапанова задержали в пятницу, 1 марта, по подозрению в хищении бюджетных средств. Он был задержан сотрудниками Агентства по противодействию коррупции в Алма-Ате.



....пипец воруют взятки берут ......куда мы идём? может кто ответить?