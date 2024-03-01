Отправлено: - 11:35

Skeptic:

Не удивлюсь, если им пришлось ещё и "покупать" разрешение на свою деятельность.

Цитата:Я уже не чему не удивляюсь если их грохнут и съедят как Алекс сказал. Причём не без помощи больших людей.