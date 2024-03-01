Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из «Чешской Сибири»
В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из «Чешской Сибири»
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48690
В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из «Чешской Сибири»
Отправлено: 01.03.24 - 11:26
Популяцию диких лошадей начнут восстанавливать в резервате «Алтын Дала». В этом году самолётами из Праги и Берлина планируется привезти восемь лошадей: трёх жеребцов и пять кобыл.
Читать новость
Читать новость
Re: В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из...
Отправлено: 01.03.24 - 11:26
Мне одному стыдно при прочтении таких сообщений?
Пока наши чиновники воруют, в нашу природу вкладываются иностранцы.
Не удивлюсь, если им пришлось ещё и "покупать" разрешение на свою деятельность...
Пока наши чиновники воруют, в нашу природу вкладываются иностранцы.
Не удивлюсь, если им пришлось ещё и "покупать" разрешение на свою деятельность...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20096
Re: В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из...
Отправлено: 01.03.24 - 11:33
жалко лошадок.
скушают же их аборигены.
скушают же их аборигены.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 14168
Re: В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из...
Отправлено: 01.03.24 - 11:35
Цитата:
Я уже не чему не удивляюсь если их грохнут и съедят как Алекс сказал. Причём не без помощи больших людей.
Skeptic:
Не удивлюсь, если им пришлось ещё и "покупать" разрешение на свою деятельность.
Не удивлюсь, если им пришлось ещё и "покупать" разрешение на свою деятельность.
Я уже не чему не удивляюсь если их грохнут и съедят как Алекс сказал. Причём не без помощи больших людей.
Re: В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из...
Отправлено: 01.03.24 - 11:47
Кстати,
"Финансироваться программА будет за счёт Пражского зоопарка."
"Финансироваться программА будет за счёт Пражского зоопарка."
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 22.11.17
- Сообщений:
- 658
В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из «Чешской Сибири»
Отправлено: 01.03.24 - 12:12
Цитата:
Спасибо, исправили
Skeptic:
Кстати, "Финансироваться программА будет за счёт Пражского зоопарка."
Кстати, "Финансироваться программА будет за счёт Пражского зоопарка."
Спасибо, исправили
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1926
Re: В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из...
Отправлено: 01.03.24 - 12:22
Расплодятся, тоже начнут по полям бегать, как сайгаки
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3302
Re: В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из...
Отправлено: 01.03.24 - 12:37
Цитата:
резерват "Алты Дала"»,
Если верить газете, то резерват называется - Шестая степь, а не Золотая степь.
резерват "Алты Дала"»,
Если верить газете, то резерват называется - Шестая степь, а не Золотая степь.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 6726
Re: В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из...
Отправлено: 01.03.24 - 12:42
Если частный скот этой зимой умер с голоду (по ТВ показывали как 38 кобыл с жеребятами замёрзли в степи) то этих ничейных будут кормить чиновники , что-то есть у меня мутные сомнения этого не случится
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1690
Re: В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из...
Отправлено: 01.03.24 - 12:42
Цитата:
Почему то их в своё время съели коммуняки и понаехавшие...коренные жители их не трогали если что...
alex_60:
жалко лошадок. скушают же их аборигены.
жалко лошадок. скушают же их аборигены.
Почему то их в своё время съели коммуняки и понаехавшие...коренные жители их не трогали если что...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20096
В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из «Чешской Сибири»
Отправлено: 01.03.24 - 12:53
Цитата:
да, они только свиней откушивали..
с древних времен.
начиная с до нашей эры.
а вообще ,с утра употреблять лучше не надо.
[Исправлено: alex_60, 01.03.2024 - 13:54]
ПолиграфЪ Боярышников:
коренные жители их не трогали если что...
коренные жители их не трогали если что...
да, они только свиней откушивали..
с древних времен.
начиная с до нашей эры.
а вообще ,с утра употреблять лучше не надо.
[Исправлено: alex_60, 01.03.2024 - 13:54]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 36169
Re: В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из...
Отправлено: 01.03.24 - 13:03
Надеюсь когда нибудь попробую эту лошадку.
Хотя там мясо жестковатое наверно и постное.
Хотя там мясо жестковатое наверно и постное.
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2077
Re: В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из...
Отправлено: 01.03.24 - 13:36
Цитата:
Исправил, спасибо.
В тексте название резервата приводится 4 раза. Но вы заметили и именно тот, что с опечаткой) Видимо, еще не до конца ваши глаза откровоточили)
юля елиссева:
Если верить газете, то резерват называется - Шестая степь, а не Золотая степь.
Если верить газете, то резерват называется - Шестая степь, а не Золотая степь.
Исправил, спасибо.
В тексте название резервата приводится 4 раза. Но вы заметили и именно тот, что с опечаткой) Видимо, еще не до конца ваши глаза откровоточили)
Re: В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из...
Отправлено: 01.03.24 - 17:38
Цитата:
Цитата:
---Один уже готов .
alex_60:
жалко лошадок. скушают же их аборигены.
жалко лошадок. скушают же их аборигены.
Цитата:
111:
Надеюсь когда нибудь попробую эту лошадку. Хотя там мясо жестковатое наверно и постное.
Надеюсь когда нибудь попробую эту лошадку. Хотя там мясо жестковатое наверно и постное.
---Один уже готов .
Re: В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из...
Отправлено: 01.03.24 - 17:42
Цитата:
-----Лишь бы пузо набить .
111:
Надеюсь когда нибудь попробую эту лошадку.
Надеюсь когда нибудь попробую эту лошадку.
-----Лишь бы пузо набить .
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 36, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 35
|Зарегистрированные пользователи: Гога
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать