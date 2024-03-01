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≡ В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из «Чешской Сибири»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48690
В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из «Чешской Сибири»
Отправлено: 01.03.24 - 11:26
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Популяцию диких лошадей начнут восстанавливать в резервате «Алтын Дала». В этом году самолётами из Праги и Берлина планируется привезти восемь лошадей: трёх жеребцов и пять кобыл.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1160
Re: В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из...
Отправлено: 01.03.24 - 11:26
#1
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Мне одному стыдно при прочтении таких сообщений?
Пока наши чиновники воруют, в нашу природу вкладываются иностранцы.
Не удивлюсь, если им пришлось ещё и "покупать" разрешение на свою деятельность...
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20096
Re: В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из...
Отправлено: 01.03.24 - 11:33
#2
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жалко лошадок.
скушают же их аборигены.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14168
Re: В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из...
Отправлено: 01.03.24 - 11:35
#3
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Цитата:
Skeptic:
Не удивлюсь, если им пришлось ещё и "покупать" разрешение на свою деятельность.

Я уже не чему не удивляюсь если их грохнут и съедят как Алекс сказал. Причём не без помощи больших людей.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1160
Re: В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из...
Отправлено: 01.03.24 - 11:47
#4
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Кстати,
"Финансироваться программА будет за счёт Пражского зоопарка."
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Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
658
В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из «Чешской Сибири»
Отправлено: 01.03.24 - 12:12
#5
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Цитата:
Skeptic:
Кстати, "Финансироваться программА будет за счёт Пражского зоопарка."

Спасибо, исправили
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1926
Re: В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из...
Отправлено: 01.03.24 - 12:22
#6
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Расплодятся, тоже начнут по полям бегать, как сайгаки
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3302
Re: В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из...
Отправлено: 01.03.24 - 12:37
#7
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Цитата:

резерват "Алты Дала"»,

Если верить газете, то резерват называется - Шестая степь, а не Золотая степь.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6726
Re: В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из...
Отправлено: 01.03.24 - 12:42
#8
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Если частный скот этой зимой умер с голоду (по ТВ показывали как 38 кобыл с жеребятами замёрзли в степи) то этих ничейных будут кормить чиновники , что-то есть у меня мутные сомнения этого не случится
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1690
Re: В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из...
Отправлено: 01.03.24 - 12:42
#9
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Цитата:
alex_60:
жалко лошадок. скушают же их аборигены.

Почему то их в своё время съели коммуняки и понаехавшие...коренные жители их не трогали если что...
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20096
В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из «Чешской Сибири»
Отправлено: 01.03.24 - 12:53
#10
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
коренные жители их не трогали если что...


да, они только свиней откушивали..
с древних времен.
начиная с до нашей эры.
а вообще ,с утра употреблять лучше не надо.

[Исправлено: alex_60, 01.03.2024 - 13:54]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36169
Re: В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из...
Отправлено: 01.03.24 - 13:03
#11
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Надеюсь когда нибудь попробую эту лошадку.
Хотя там мясо жестковатое наверно и постное.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2077
Re: В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из...
Отправлено: 01.03.24 - 13:36
#12
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Цитата:
юля елиссева:
Если верить газете, то резерват называется - Шестая степь, а не Золотая степь.

Исправил, спасибо.
В тексте название резервата приводится 4 раза. Но вы заметили и именно тот, что с опечаткой) Видимо, еще не до конца ваши глаза откровоточили)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9800
Re: В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из...
Отправлено: 01.03.24 - 17:38
#13
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Цитата:
alex_60:
жалко лошадок. скушают же их аборигены.

Цитата:
111:
Надеюсь когда нибудь попробую эту лошадку. Хотя там мясо жестковатое наверно и постное.

---Один уже готов .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9800
Re: В Костанайскую область привезут лошадей Пржевальского из...
Отправлено: 01.03.24 - 17:42
#14
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Цитата:
111:
Надеюсь когда нибудь попробую эту лошадку.

-----Лишь бы пузо набить .
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