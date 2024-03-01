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≡ "Вопрос в том, что умножать на два" - Как предприниматели судились за тариф с ОСИ в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48690
"Вопрос в том, что умножать на два" - Как предприниматели судились за тариф с ОСИ в Костанае
Отправлено: 01.03.24 - 12:39
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Члены ОСИ "Центр-Парк" провели письменный опрос и на основании его результатов установили размер тарифов: для жильцов - 60 тенге за 1 кв. м, для бизнеса - 120 тенге. Некоторые предприниматели согласились с такими условиями. Но не все.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1690
Re: "Вопрос в том, что умножать на два" - Как...
Отправлено: 01.03.24 - 12:39
#1
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Цитата:
Виктор Гвоздик, Римма Ким, Инна Спицына, Наталья Гарабарчук, Багит Токбаева обратились в Специализированный экономический суд. Истцы

Источник:
Цитата:
Предприниматели также обязаны возместить представительские расходы, каждый - по 238 000 тенге.

Источник:


5 исцов по 238000 тенге..1 190 000 тысяч тенге..? Это за какие такие расходы такая сумма? Может быть тут какая то описка?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20096
"Вопрос в том, что умножать на два" - Как предприниматели судились за тариф с ОСИ в Костанае
Отправлено: 01.03.24 - 12:59
#2
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в этом ОСИ похоже только по судам ходят ,
год уже.
одна и та же толпа по лицам на фотографиях из здания суда.
больше ничем не занимаются похоже.
вечером будут беш наверное кушать
в подвале с употреблением алкогольных напитков.
как и раньше.

[Исправлено: alex_60, 01.03.2024 - 14:01]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36169
Re: "Вопрос в том, что умножать на два" - Как...
Отправлено: 01.03.24 - 13:00
#3
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
исцов по 238000 тенге..1 190 000 тысяч тенге..? Это за какие такие расходы такая сумма? Может быть тут какая то описка?


Они, когда подают в суд, у них всегда по два адвоката, одному заявляется надо 800 тысяч, другому 900.
По любым делам.
По последнему, когда осудили пенсионеров, они каждому обязаны выплатить по 70 тысяч, 7 предпринимателей, вот тебе 450 штук навесили на дедушку 78 лет.
На ту пенсионерку, что сказала Мерзкие люди, навешивали три! миллиона.
Адвокатам два плюс расходы на всемирных экспертов.
Которые изучали слово Мерзкие полгода!
Оскорбительно оно или нет, две кампании!
Хорошо суд отклонил в феврале уже этот идиотизм.
Но ее осудили по другому делу, тоже должна им платить пол лимона.
Вот теперь, пусть сами платят, это еще с того суда, где они должны были всего 200 тысяч, не захотели, тут по другому.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1926
Re: "Вопрос в том, что умножать на два" - Как...
Отправлено: 01.03.24 - 13:08
#4
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не может ОСИ при аварии выпрашивать "откройте, пожалуйста, подвал"///Плохо знаете матчасть. В законе о ЖКХ есть статья конкретно по данной ситуации, присутствие и согласие владельца в аварийной ситуации совсем необязательно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36169
"Вопрос в том, что умножать на два" - Как предприниматели судились за тариф с ОСИ в Костанае
Отправлено: 01.03.24 - 13:17
#5
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Цитата:
КГСПС:
В законе о ЖКХ есть статья конкретно по данной ситуации, присутствие и согласие владельца в аварийной ситуации совсем

Был такой случай, подвал, который сдает в аренду один , начал топить другой предприниматель, но его не было.
Подвал затопили.
Тот второй приехал, у которого блатхата там.
И в оконцовке они обвинили ОСИ, в том что затопило!
Конечно суд это сразу отклонил и сказал что они идиоты.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1388
Re: "Вопрос в том, что умножать на два" - Как...
Отправлено: 01.03.24 - 13:55
#6
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Большевики и меньшевики. Как 100 лет назад. И большевики снова победили. :-)
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1690
Re: "Вопрос в том, что умножать на два" - Как...
Отправлено: 01.03.24 - 14:02
#7
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Цитата:
КГСПС:
присутствие и согласие владельца в аварийной ситуации совсем необязательно.

Вскрытие при понятых и полиции!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1690
Re: "Вопрос в том, что умножать на два" - Как...
Отправлено: 01.03.24 - 14:06
#8
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Цитата:
Члены ОСИ "Центр-Парк" провели письменный опрос и на основании его результатов установили размер тарифов: для жильцов - 60 тенге за 1 кв. м, для бизнеса - 120 тенге.

Источник:

Какие то странные законы у нас пишут...почему такая разница в оплате за обслуживание? Материал для ремонта и содержания общедомового имущества в магазинах и для физ и бизнеса одинаковая...
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1690
Re: "Вопрос в том, что умножать на два" - Как...
Отправлено: 01.03.24 - 14:17
#9
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Цитата:
Большевики и меньшевики. Как 100 лет назад. И большевики снова победили.

Источник:

потом удивляемся почему всё дорого...тут накинули там накинули и куда бедному бизнесу деваться..узаконенный грабёж
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36169
"Вопрос в том, что умножать на два" - Как предприниматели судились за тариф с ОСИ в Костанае
Отправлено: 01.03.24 - 14:44
#10
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
потом удивляемся почему всё дорого...тут накинули там накинули и куда бедному бизнесу деваться..узаконенный грабёж

Они плтят по 32 тенге, мы в два раза больше, они нас эти года не грабили, примерно лет 10…
У нас раньше 45 было, потом 50, у них 32 и 18, у акиматовских, шарага там, 29?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6726
Re: "Вопрос в том, что умножать на два" - Как...
Отправлено: 01.03.24 - 17:12
#11
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Малый бизнес это один или несколько человек (ремонт обуви,ногти-реснички, магазин у дома и всякое другое). С какого рожна они должны за все услуги платить в двойном размере, я не могу сказать чтобы там деньги текли рекой,это обычные люди,их трудно отнести даже к малюсеньким предприятиям. Мне кск всегда начисляли пополной,хотя техничка убирала на крыльце, свои сантехники и электрики
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