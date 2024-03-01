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≡ Министерство здравоохранения РК предлагает ввести акцизы на...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48690
Министерство здравоохранения РК предлагает ввести акцизы на...
Отправлено: 01.03.24 - 17:03
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Министерство здравоохранения РК предлагает ввести акцизы на сахаросодержащие напитки. Причиной называют рост заболевания ожирением среди детей. Поддерживаете ли вы это предложение?
Результаты опроса

Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1160
Re: Министерство здравоохранения РК предлагает ввести акцизы на...
Отправлено: 01.03.24 - 17:03
#1
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Подняли цены на водку. Сын спрашивает отца:
- Папа, ты теперь меньше пить будешь?
- Нет, сынок! Теперь ты будешь меньше есть.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14168
Re: Министерство здравоохранения РК предлагает ввести акцизы на...
Отправлено: 01.03.24 - 17:08
#2
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Самое смешное что министерство знает почему дети жиреют и это не соки.)
Просто уже под любым предлогом подымают цены и друг друга покрывают.
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