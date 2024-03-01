Отправлено: - 13:00

ПолиграфЪ Боярышников:

исцов по 238000 тенге..1 190 000 тысяч тенге..? Это за какие такие расходы такая сумма? Может быть тут какая то описка?

Цитата:Они, когда подают в суд, у них всегда по два адвоката, одному заявляется надо 800 тысяч, другому 900.По любым делам.По последнему, когда осудили пенсионеров, они каждому обязаны выплатить по 70 тысяч, 7 предпринимателей, вот тебе 450 штук навесили на дедушку 78 лет.На ту пенсионерку, что сказала Мерзкие люди, навешивали три! миллиона.Адвокатам два плюс расходы на всемирных экспертов.Которые изучали слово Мерзкие полгода!Оскорбительно оно или нет, две кампании!Хорошо суд отклонил в феврале уже этот идиотизм.Но ее осудили по другому делу, тоже должна им платить пол лимона.Вот теперь, пусть сами платят, это еще с того суда, где они должны были всего 200 тысяч, не захотели, тут по другому.