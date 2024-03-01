"Вопрос в том, что умножать на два" - Как предприниматели судились за тариф с ОСИ в Костанае
Отправлено: 01.03.24 - 12:39
Члены ОСИ "Центр-Парк" провели письменный опрос и на основании его результатов установили размер тарифов: для жильцов - 60 тенге за 1 кв. м, для бизнеса - 120 тенге. Некоторые предприниматели согласились с такими условиями. Но не все. Читать новость
в этом ОСИ похоже только по судам ходят , год уже. одна и та же толпа по лицам на фотографиях из здания суда. больше ничем не занимаются похоже. вечером будут беш наверное кушать в подвале с употреблением алкогольных напитков. как и раньше.
ПолиграфЪ Боярышников: исцов по 238000 тенге..1 190 000 тысяч тенге..? Это за какие такие расходы такая сумма? Может быть тут какая то описка?
Они, когда подают в суд, у них всегда по два адвоката, одному заявляется надо 800 тысяч, другому 900. По любым делам. По последнему, когда осудили пенсионеров, они каждому обязаны выплатить по 70 тысяч, 7 предпринимателей, вот тебе 450 штук навесили на дедушку 78 лет. На ту пенсионерку, что сказала Мерзкие люди, навешивали три! миллиона. Адвокатам два плюс расходы на всемирных экспертов. Которые изучали слово Мерзкие полгода! Оскорбительно оно или нет, две кампании! Хорошо суд отклонил в феврале уже этот идиотизм. Но ее осудили по другому делу, тоже должна им платить пол лимона. Вот теперь, пусть сами платят, это еще с того суда, где они должны были всего 200 тысяч, не захотели, тут по другому.
не может ОСИ при аварии выпрашивать "откройте, пожалуйста, подвал"///Плохо знаете матчасть. В законе о ЖКХ есть статья конкретно по данной ситуации, присутствие и согласие владельца в аварийной ситуации совсем необязательно.
КГСПС: В законе о ЖКХ есть статья конкретно по данной ситуации, присутствие и согласие владельца в аварийной ситуации совсем
Был такой случай, подвал, который сдает в аренду один , начал топить другой предприниматель, но его не было. Подвал затопили. Тот второй приехал, у которого блатхата там. И в оконцовке они обвинили ОСИ, в том что затопило! Конечно суд это сразу отклонил и сказал что они идиоты.
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