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≡ Из-за смены часового пояса в спецЦОНах Казахстана произошел сбой
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48689
Из-за смены часового пояса в спецЦОНах Казахстана произошел сбой
Отправлено: 01.03.24 - 13:58
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В казахстанских специализированных центрах обслуживания населения (спецЦОНах) для автовладельцев произошел сбой. Информацию корреспонденту Tengrinews.kz подтвердили в пресс-службе госкорпорации "Правительство для граждан".
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1690
Re: Из-за смены часового пояса в спецЦОНах Казахстана произошел...
Отправлено: 01.03.24 - 13:58
#1
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Да уже свой смартфон три раза перезагружала из за дебилов которым прежнее время не нравилось... тут умысел какой то...
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