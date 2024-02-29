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«Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства паркинга в центре Костаная вызвали сопротивление горожан. Чем закончилась встреча с застройщиком?
«Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства паркинга в центре Костаная вызвали сопротивление горожан. Чем закончилась встреча с застройщиком?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48688
«Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства паркинга в центре Костаная вызвали сопротивление горожан. Чем закончилась встреча с застройщиком?
Отправлено: 29.02.24 - 15:17
Платный паркинг планировало построить ТОО "Елена Д" на территории футбольного корта между домами №№ 43 и 43 "А" по пр. Аль-Фараби и № 164 по пр. Абая. Вечером 28 февраля возле корта собрались около 30 местных жителей и руководство ТОО.
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«Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства паркинга в центре Костаная вызвали сопротивление горожан. Чем закончилась встреча с застройщиком?
Отправлено: 01.03.24 - 09:26
Цитата:
Так там тоже такое было.
Лет 25-30 назад и никому это нафиг не нужно было.
Может через лет 50 и до вас дойдет.
Да, знаю, сейчас скажешь тебе это пофиг и тд, но давай не зарекаться.
Я вот тоже думал что в Германии буду жить и дети мои..
Добринцофф:
У нас тут у каждого возле двора своё место на 2-
У нас тут у каждого возле двора своё место на 2-
Так там тоже такое было.
Лет 25-30 назад и никому это нафиг не нужно было.
Может через лет 50 и до вас дойдет.
Да, знаю, сейчас скажешь тебе это пофиг и тд, но давай не зарекаться.
Я вот тоже думал что в Германии буду жить и дети мои..
«Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства паркинга в центре Костаная вызвали сопротивление горожан. Чем закончилась встреча с застройщиком?
Отправлено: 01.03.24 - 09:30
Цитата:
Ну туда особо не тыкаются.
Надо заезжать через Толстова.
Сейчас после 19ти этажки, сложнее будет на много конечно.
Добринцофф:
припарковался там и вот также будет в этом 43 доме,люди будут искать свободные места поблизости,понавтыкают своих железяк по всему периметру,а судя п
припарковался там и вот также будет в этом 43 доме,люди будут искать свободные места поблизости,понавтыкают своих железяк по всему периметру,а судя п
Ну туда особо не тыкаются.
Надо заезжать через Толстова.
Сейчас после 19ти этажки, сложнее будет на много конечно.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1686
Re: «Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства...
Отправлено: 01.03.24 - 10:01
Цитата:
Так он же бывший боксёр! И речь у него подкли́нивает из за этого как у В.Кличко
КГСПС:
Так этот деятель ещё и лыбился во всю харю, когда комментарий давал на фоне упавшего крана.
Так этот деятель ещё и лыбился во всю харю, когда комментарий давал на фоне упавшего крана.
Так он же бывший боксёр! И речь у него подкли́нивает из за этого как у В.Кличко
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 14162
Re: «Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства...
Отправлено: 01.03.24 - 11:05
Красивый эскиз. Может дети вылезут из компов и пойдут на крышу футбол гонять. А на счёт онкологии, так город весь лысый. Чиновники не любят зелень на генетическом уровне,это всем известно. Тётенька из рудного со своим зелёным садом тому пример.
Re: «Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства...
Отправлено: 01.03.24 - 13:07
«Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства паркинга в центре Костаная вызвали сопротивление горожан. Чем закончилась встреча с застройщиком?
Отправлено: 01.03.24 - 13:08
«Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства паркинга в центре Костаная вызвали сопротивление горожан. Чем закончилась встреча с застройщиком?
Отправлено: 01.03.24 - 13:09
«Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства паркинга в центре Костаная вызвали сопротивление горожан. Чем закончилась встреча с застройщиком?
Отправлено: 01.03.24 - 13:09
«Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства паркинга в центре Костаная вызвали сопротивление горожан. Чем закончилась встреча с застройщиком?
Отправлено: 01.03.24 - 13:10
«Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства паркинга в центре Костаная вызвали сопротивление горожан. Чем закончилась встреча с застройщиком?
Отправлено: 01.03.24 - 13:12
«Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства паркинга в центре Костаная вызвали сопротивление горожан. Чем закончилась встреча с застройщиком?
Отправлено: 01.03.24 - 13:13
И почему у них места нет, по плану же у них должно быть?
Может из за жажды наживы они что то там еще строят?
Посмотрим?
Может из за жажды наживы они что то там еще строят?
Посмотрим?
«Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства паркинга в центре Костаная вызвали сопротивление горожан. Чем закончилась встреча с застройщиком?
Отправлено: 01.03.24 - 13:14
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