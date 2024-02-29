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≡ «Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства паркинга в центре Костаная вызвали сопротивление горожан. Чем закончилась встреча с застройщиком?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48688
«Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства паркинга в центре Костаная вызвали сопротивление горожан. Чем закончилась встреча с застройщиком?
Отправлено: 29.02.24 - 15:17
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Платный паркинг планировало построить ТОО "Елена Д" на территории футбольного корта между домами №№ 43 и 43 "А" по пр. Аль-Фараби и № 164 по пр. Абая. Вечером 28 февраля возле корта собрались около 30 местных жителей и руководство ТОО.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36163
«Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства паркинга в центре Костаная вызвали сопротивление горожан. Чем закончилась встреча с застройщиком?
Отправлено: 01.03.24 - 09:26
#45
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Цитата:
Добринцофф:
У нас тут у каждого возле двора своё место на 2-

Так там тоже такое было.
Лет 25-30 назад и никому это нафиг не нужно было.
Может через лет 50 и до вас дойдет.
Да, знаю, сейчас скажешь тебе это пофиг и тд, но давай не зарекаться.
Я вот тоже думал что в Германии буду жить и дети мои..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36163
«Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства паркинга в центре Костаная вызвали сопротивление горожан. Чем закончилась встреча с застройщиком?
Отправлено: 01.03.24 - 09:30
#46
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Цитата:
Добринцофф:
припарковался там и вот также будет в этом 43 доме,люди будут искать свободные места поблизости,понавтыкают своих железяк по всему периметру,а судя п

Ну туда особо не тыкаются.
Надо заезжать через Толстова.
Сейчас после 19ти этажки, сложнее будет на много конечно.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1686
Re: «Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства...
Отправлено: 01.03.24 - 10:01
#47
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Цитата:
КГСПС:
Так этот деятель ещё и лыбился во всю харю, когда комментарий давал на фоне упавшего крана.

Так он же бывший боксёр! И речь у него подкли́нивает из за этого как у В.Кличко
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14162
Re: «Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства...
Отправлено: 01.03.24 - 11:05
#48
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Красивый эскиз. Может дети вылезут из компов и пойдут на крышу футбол гонять. А на счёт онкологии, так город весь лысый. Чиновники не любят зелень на генетическом уровне,это всем известно. Тётенька из рудного со своим зелёным садом тому пример.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36163
Re: «Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства...
Отправлено: 01.03.24 - 13:07
#49
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Площадка, или ее нет там?

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36163
«Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства паркинга в центре Костаная вызвали сопротивление горожан. Чем закончилась встреча с застройщиком?
Отправлено: 01.03.24 - 13:08
#50
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Даже вот на ней кто то стоит, ацтанинец крутой..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36163
«Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства паркинга в центре Костаная вызвали сопротивление горожан. Чем закончилась встреча с застройщиком?
Отправлено: 01.03.24 - 13:09
#51
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Вот корт, который они сказали не нужен детям..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36163
«Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства паркинга в центре Костаная вызвали сопротивление горожан. Чем закончилась встреча с застройщиком?
Отправлено: 01.03.24 - 13:09
#52
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Немного другой вид

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36163
«Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства паркинга в центре Костаная вызвали сопротивление горожан. Чем закончилась встреча с застройщиком?
Отправлено: 01.03.24 - 13:10
#53
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотя они находятся совершенно в другом месте, наши супербизнесмены

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36163
«Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства паркинга в центре Костаная вызвали сопротивление горожан. Чем закончилась встреча с застройщиком?
Отправлено: 01.03.24 - 13:12
#54
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неужели чужой двор ИХ место?

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36163
«Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства паркинга в центре Костаная вызвали сопротивление горожан. Чем закончилась встреча с застройщиком?
Отправлено: 01.03.24 - 13:13
#55
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И почему у них места нет, по плану же у них должно быть?
Может из за жажды наживы они что то там еще строят?
Посмотрим?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36163
«Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства паркинга в центре Костаная вызвали сопротивление горожан. Чем закончилась встреча с застройщиком?
Отправлено: 01.03.24 - 13:14
#56
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Ах да, что же это?
Что они строят внутри своего двора, может парковку?
А может что то еще?

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Страница 4 из 4«1234
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