Отправлено: - 09:30

Добринцофф:

припарковался там и вот также будет в этом 43 доме,люди будут искать свободные места поблизости,понавтыкают своих железяк по всему периметру,а судя п

Цитата:Ну туда особо не тыкаются.Надо заезжать через Толстова.Сейчас после 19ти этажки, сложнее будет на много конечно.