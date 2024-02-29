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≡ «Самый высокий защитник КПЛ» - Как аким Костанайской области победителей Суперкубка по футболу поздравлял
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48686
«Самый высокий защитник КПЛ» - Как аким Костанайской области победителей Суперкубка по футболу поздравлял
Отправлено: 29.02.24 - 14:12
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Здорово повеселило зал упоминание Костаная в климатическом ключе. Кажется, только ленивый не скажет о том, что север Казахстана ощущается иностранцам морозным, но замечания акима в адрес новичков команды из тёплых стран явно никто не ожидал.
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Kot_Anubis
§ Kot_Anubis
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
26
Re: «Самый высокий защитник КПЛ» - Как аким Костанайской области...
Отправлено: 29.02.24 - 14:12
#1
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На 1 фото не Радослав Цонев.
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2076
Re: «Самый высокий защитник КПЛ» - Как аким Костанайской области...
Отправлено: 29.02.24 - 14:32
#2
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Цитата:
Kot_Anubis:
На 1 фото не Радослав Цонев.

Исправили. Спасибо
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1684
Re: «Самый высокий защитник КПЛ» - Как аким Костанайской области...
Отправлено: 29.02.24 - 14:40
#3
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Цитата:
- Хочу поблагодарить каждого игрока и тренерский штаб за те незабываемые минуты волнения во время прошлогоднего чемпионата, когда мы здорово пошумели в Европе, - напомнил глава региона о прошлых успехах команды. - Сколько было эмоций. Это хорошие эмоции, которые заряжают надолго. Знаете, футбол - это не просто игра, футбол - это жизнь. Жизнь многих людей.

Источник:

То что аким области прекрасный оратор мы все знаем!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5912
Re: «Самый высокий защитник КПЛ» - Как аким Костанайской области...
Отправлено: 29.02.24 - 18:16
#4
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А, где владелец клуба, какой то был же бизнесмен ??
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20093
Re: «Самый высокий защитник КПЛ» - Как аким Костанайской области...
Отправлено: 29.02.24 - 18:25
#5
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///Аким жмёт руку Радославу Цонаеву, защитнику «Тобола» Альберту Габараеву//

Еще хуже стало после исправления.
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d
§ dvb
(Пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
428
«Самый высокий защитник КПЛ» - Как аким Костанайской области победителей Суперкубка по футболу поздравлял
Отправлено: 01.03.24 - 03:34
#6
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---К словам благодарности Милича Чурчича присоедился капитан команды

Г-н Гафуров, просто интересно, вы вообще читаете то, что ваши борзописцы сочиняют?
На форуме пользователи меньше ошибок допускают (ну за определенным исключением), чем ваши неумелые подопечные.
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2076
Re: «Самый высокий защитник КПЛ» - Как аким Костанайской области...
Отправлено: 01.03.24 - 10:16
#7
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Цитата:
dvb:
Г-н Гафуров, просто интересно, вы вообще читаете то, что ваши борзописцы сочиняют?

Да, читаю. И да - пропускаю ошибки. Исправляю эти ошибки после сообщений читателей. И говорю спасибо.
Сайт - это работа многих людей. Ошибки были и будут. Делать из их наличия такие выводы, я считаю, неправильно.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3301
«Самый высокий защитник КПЛ» - Как аким Костанайской области победителей Суперкубка по футболу поздравлял
Отправлено: 01.03.24 - 10:20
#8
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Цитата:
Тимур Гафуров:
справляю эти ошибки после сообщений читателей.

в газете ведь есть штатные корректоры. Почему они не вычитывают тексты перед выкладыванием на сайт?
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2076
«Самый высокий защитник КПЛ» - Как аким Костанайской области победителей Суперкубка по футболу поздравлял
Отправлено: 01.03.24 - 10:42
#9
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Цитата:
юля елиссева:
в газете ведь есть штатные корректоры. Почему они не вычитывают тексты перед выкладыванием на сайт?


В штате есть корректор, который вычитывает только только статьи для газеты. Режим работы - 2 дня в неделю. Корректор для сайта - роскошь для редакции.
Неоднократно об этом писал - я бы понял и принял претензии по поводу ошибок, если бы сайт работал на донаты. Во всех других случаях сообщения об ошибках, сформулированные в таком тоне, как это было выше, считаю неуместными. Позитивные сообщения об ошибках принимаю с неизменной благодарностью.
Мне вот интересно - читаю сайты других местных СМИ и вижу кучу ошибок, на порядок больше, чем вы НГ. Вы им тоже высказываете претензии?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3301
«Самый высокий защитник КПЛ» - Как аким Костанайской области победителей Суперкубка по футболу поздравлял
Отправлено: 01.03.24 - 11:00
#10
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Цитата:
Тимур Гафуров:
других местных СМИ и вижу кучу ошибок, на порядок больше, чем вы НГ

на порядок - это значит в 10 раз. Неужели, действительно, в 10 раз больше у них ошибок?Цитата:
Тимур Гафуров:
Вы им тоже высказываете претензии?

Мы читаем только НГ. На других местных сайтах читать нечего :))Цитата:
Тимур Гафуров:
Режим работы - 2 дня в неделю.

капец, конечно! Жирный минус издателю!
Цитата:
Тимур Гафуров:
Корректор для сайта - роскошь для редакции.

Редакции роскошь, а наши глаза, в итоге, кровоточат!

[Исправлено: юля елиссева, 01.03.2024 - 12:01]
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