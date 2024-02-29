«Самый высокий защитник КПЛ» - Как аким Костанайской области победителей Суперкубка по футболу поздравлял
Отправлено: 29.02.24 - 14:12
Здорово повеселило зал упоминание Костаная в климатическом ключе. Кажется, только ленивый не скажет о том, что север Казахстана ощущается иностранцам морозным, но замечания акима в адрес новичков команды из тёплых стран явно никто не ожидал. Читать новость
- Хочу поблагодарить каждого игрока и тренерский штаб за те незабываемые минуты волнения во время прошлогоднего чемпионата, когда мы здорово пошумели в Европе, - напомнил глава региона о прошлых успехах команды. - Сколько было эмоций. Это хорошие эмоции, которые заряжают надолго. Знаете, футбол - это не просто игра, футбол - это жизнь. Жизнь многих людей.
dvb: Г-н Гафуров, просто интересно, вы вообще читаете то, что ваши борзописцы сочиняют?
Да, читаю. И да - пропускаю ошибки. Исправляю эти ошибки после сообщений читателей. И говорю спасибо. Сайт - это работа многих людей. Ошибки были и будут. Делать из их наличия такие выводы, я считаю, неправильно.
юля елиссева: в газете ведь есть штатные корректоры. Почему они не вычитывают тексты перед выкладыванием на сайт?
В штате есть корректор, который вычитывает только только статьи для газеты. Режим работы - 2 дня в неделю. Корректор для сайта - роскошь для редакции. Неоднократно об этом писал - я бы понял и принял претензии по поводу ошибок, если бы сайт работал на донаты. Во всех других случаях сообщения об ошибках, сформулированные в таком тоне, как это было выше, считаю неуместными. Позитивные сообщения об ошибках принимаю с неизменной благодарностью. Мне вот интересно - читаю сайты других местных СМИ и вижу кучу ошибок, на порядок больше, чем вы НГ. Вы им тоже высказываете претензии?
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