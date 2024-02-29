Отправлено: - 10:42

юля елиссева:

в газете ведь есть штатные корректоры. Почему они не вычитывают тексты перед выкладыванием на сайт?

Цитата:В штате есть корректор, который вычитывает только только статьи для газеты. Режим работы - 2 дня в неделю. Корректор для сайта - роскошь для редакции.Неоднократно об этом писал - я бы понял и принял претензии по поводу ошибок, если бы сайт работал на донаты. Во всех других случаях сообщения об ошибках, сформулированные в таком тоне, как это было выше, считаю неуместными. Позитивные сообщения об ошибках принимаю с неизменной благодарностью.Мне вот интересно - читаю сайты других местных СМИ и вижу кучу ошибок, на порядок больше, чем вы НГ. Вы им тоже высказываете претензии?