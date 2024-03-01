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≡ 5 тысяч девочек бесплатно вакцинируют от вируса папилломы человека в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48686
5 тысяч девочек бесплатно вакцинируют от вируса папилломы человека в Костанайской области
Отправлено: 01.03.24 - 10:18
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- Ежегодно большое количество женщин погибает от рака шейки матки, более чем в 80% случаев этого заболевания виновен вирус папилломы человека, - сообщил на брифинге врач-гинеколог областной онкологической больницы Марат КРЫЛДАКОВ.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3301
Re: 5 тысяч девочек бесплатно вакцинируют от вируса папилломы...
Отправлено: 01.03.24 - 10:18
#1
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Сейчас антиваксеры начнут шарманку о всемирном заговоре!
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