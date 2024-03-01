Отправлено: - 10:13

ACROS:

Не лучше ли утильсбор отдать в частные руки,





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=51590 незаконно выплаченные ей в виде дивидендов, в размере 920 миллионов тенге.Источник:

Цитата:Так она уже была в частных руках...Цитата:Ну так за такие деньги отбудет в комфортных условиях срок..и гуляй дальше. Ведь и тюрьму для коррупционеров построили под Алматой. Надо было строить тюрьму в Каракумах, или под Аралом где суровые условия жизни...Пока не введут высшую меру наказания для коррупционеров, так и будет на всём пространстве СНГ.