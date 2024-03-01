НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Дело "Оператора РОП": заводы, в том числе в Костанае, на миллиарды передали государству
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48686
Дело "Оператора РОП": заводы, в том числе в Костанае, на миллиарды передали государству
Отправлено: 01.03.24 - 09:16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Токаев принял председателя Агентства по противодействию коррупции Асхата Жумагали. В собственность государства переданы два завода, расположенные в Костанайской и Карагандинской областях
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5912
Re: Дело "Оператора РОП": заводы, в том числе в...
Отправлено: 01.03.24 - 09:16
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не лучше ли утильсбор отдать в частные руки, типа: - пунктов по приёму металлома, наоборот они будут нам доплачивать за сданные старые авто и технику, резину и прочие .
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9772
Re: Дело "Оператора РОП": заводы, в том числе в...
Отправлено: 01.03.24 - 09:32
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Не лучше ли утильсбор отдать в частные руки, типа: - пунктов по приёму металлома

А кто Вам мешает,можете хоть сейчас на метал машину сдать,ещё и деньги за это получить,только сначала,кучу денег за утиль олигархам отстегнуть надо,а то они ездить не разрешат и всё это с молчаливого согласия президента,который обещал разобраться с этими поборами.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36151
Re: Дело "Оператора РОП": заводы, в том числе в...
Отправлено: 01.03.24 - 09:37
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Акорды.


Где конкретная ссылка, или прямая, а не ссылка на просто газету?
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1684
Re: Дело "Оператора РОП": заводы, в том числе в...
Отправлено: 01.03.24 - 10:13
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Не лучше ли утильсбор отдать в частные руки,

Так она уже была в частных руках...Цитата:
незаконно выплаченные ей в виде дивидендов, в размере 920 миллионов тенге.

Источник:


Ну так за такие деньги отбудет в комфортных условиях срок..и гуляй дальше. Ведь и тюрьму для коррупционеров построили под Алматой. Надо было строить тюрьму в Каракумах, или под Аралом где суровые условия жизни...
Пока не введут высшую меру наказания для коррупционеров, так и будет на всём пространстве СНГ.
Профайл
Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
656
Re: Дело "Оператора РОП": заводы, в том числе в...
Отправлено: 01.03.24 - 10:13
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Где конкретная ссылка, или прямая, а не ссылка на просто газету?

исправили ссылку на материал
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 30
Зарегистрированные пользователи: Андрей Скиба

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS