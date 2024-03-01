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Дело "Оператора РОП": заводы, в том числе в Костанае, на миллиарды передали государству
Дело "Оператора РОП": заводы, в том числе в Костанае, на миллиарды передали государству
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