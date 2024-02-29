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≡ От супермаркетов до магазинов у дома
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48686
От супермаркетов до магазинов у дома
Отправлено: 29.02.24 - 15:55
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Вся розница обязана поверять свое измерительное оборудование, то есть весы.
Об этом 27 февраля в палате предпринимателей рассказала руководитель департамента Комитета технического регулирования и метрологии по Костанайской области Нургуль ШОДОРОВА. Требование о ежегодной поверке этих средств измерения предъявляется к бизнесу с сентября 2023 года, но с поверкой есть сложности. И стоимость услуги, безусловно, наименьшая из них.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6723
Re: От супермаркетов до магазинов у дома
Отправлено: 29.02.24 - 15:55
#1
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Сейчас смотрю ещё одно мощное выступление президента Путина. Он призывает повсеместно помогать малому бизнесу, тем кто создаёт рабочие места. А что я вижу у нас, прямо сейчас если взять из того что рассказали господа шодорова и еликбаев. Штраф в 600 мрп. Могли бы указать конкретно какие весы применять(втом числе и китайские, а их применяют почти 100%),где и как их поверять, так же указать их адреса и телефоны у кого это сделать и сколько стоит Сия процедура.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
382
Re: От супермаркетов до магазинов у дома
Отправлено: 01.03.24 - 10:03
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
А что я вижу у нас

Любое действие зависит от поставленной цели. Судя по Что и как сообщили товарищи из департамента, цель напомнить что есть штрафы и мы будем их взимать.... Как в старину говорили глашатаи "Слушайте и не говорите, что не слышали..."
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1684
Re: От супермаркетов до магазинов у дома
Отправлено: 01.03.24 - 10:39
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
А что я вижу у нас,

А то что барыги пользуясь мораторием, обвешивали и обманывали на весах народ...!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1684
Re: От супермаркетов до магазинов у дома
Отправлено: 01.03.24 - 10:41
#4
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В первую очередь необходимо обратить внимание на магазины и базары! Везде и повсеместно обманывают народ! Одно слово барыги!
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