Re: От супермаркетов до магазинов у дома

Отправлено: - 15:55

Сейчас смотрю ещё одно мощное выступление президента Путина. Он призывает повсеместно помогать малому бизнесу, тем кто создаёт рабочие места. А что я вижу у нас, прямо сейчас если взять из того что рассказали господа шодорова и еликбаев. Штраф в 600 мрп. Могли бы указать конкретно какие весы применять(втом числе и китайские, а их применяют почти 100%),где и как их поверять, так же указать их адреса и телефоны у кого это сделать и сколько стоит Сия процедура.