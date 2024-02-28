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≡ Переход на единое время может парализовать работу банков Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48684
Переход на единое время может парализовать работу банков Казахстана
Отправлено: 28.02.24 - 09:54
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В ночь на 1 марта 2024 года Казахстан перейдет на единый часовой пояс. Банки уже предупреждают клиентов о сбоях в работе приложений и сервисов. Эксперты высказывают опасения, что первый день весны может пройти без привычных банковских операций.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20093
Переход на единое время может парализовать работу банков Казахстана
Отправлено: 01.03.24 - 08:14
#15
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Цитата:
ACROS:
Написал пост № 12 в 06: 58 минут по новому), а в ОТПРАВЛЕНО почему то вышло в 07:58 минут (по старому).


такое часто раньше бывало, даже когда время не переводили.
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