Переход на единое время может парализовать работу банков Казахстана
Отправлено: 28.02.24 - 09:54
В ночь на 1 марта 2024 года Казахстан перейдет на единый часовой пояс. Банки уже предупреждают клиентов о сбоях в работе приложений и сервисов. Эксперты высказывают опасения, что первый день весны может пройти без привычных банковских операций. Читать новость
Судя по всему, правительство не согласовало с банковской сферой дату перевода А что в банке сидят невежи которые читать не умеют? Или ЭТО ОТКРЫТЫЙ САБОТАЖ?! Да ещё и с предупреждением по СМИ?! Кнб вы на кому служите? Каким царямКаким Богам? Вот бы при Сталине такое учидили, да ещё с предупреждением? Уже бы растреляли половину, и правильно бы сделали, это моё личное мнение и имею право его высказать! Только расстрельными статьями за ВРЕДИТЕЛЬСТВО своему народу!, можно выправить ситуацию! только расстрелом!!!
Ростовщики себе цену набивают. А в правительстве откровенно дурака сваляли. Такие вещи по нормальному делаются с субботы на воскресенье. А вообще - переживём и это. Не такое переживали. Так что - зря ростовщики пыхтят. Никто им не посочувствует.
Надеюсь хоть человек на башню ночью Где-то уже писали,мол в четыре утра придет кто-то с ноутбуком и переведет стрелки, хотя практически всем чихать что там эти часы показывают. Надеюсь дорого не заплатили
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать