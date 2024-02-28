Re: Переход на единое время может парализовать работу банков...

Отправлено: - 11:14

Судя по всему, правительство не согласовало с банковской сферой дату перевода А что в банке сидят невежи которые читать не умеют? Или ЭТО ОТКРЫТЫЙ САБОТАЖ?! Да ещё и с предупреждением по СМИ?! Кнб вы на кому служите? Каким царямКаким Богам? Вот бы при Сталине такое учидили, да ещё с предупреждением? Уже бы растреляли половину, и правильно бы сделали, это моё личное мнение и имею право его высказать! Только расстрельными статьями за ВРЕДИТЕЛЬСТВО своему народу!, можно выправить ситуацию! только расстрелом!!!