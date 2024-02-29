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111:

И причем тут позорище какого то человейника, где никто вообще не играет и не занимается?

111:

Приходит с какого то другого двооа человек, и застраивает на ТВОЕМ дворе все что хочет! Как, как к такому, что какой то чужак с другого района, хочет там себе что то отстроить

Цитата:На улице людей вообще нет,можно предположить что рано утром фото сделано,а так площадка шикарная.Цитата:Сама идея хорошая,машин там в любом случае полный двор будет,а так бы и авто на парковке и детям новая площадка,только конечно надо всё это доводить до конца,что бы дело не закончилось одними обещаниями,акимат мог бы выступить гарантом и в случае чего спросить с компании за площадку.