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≡ «Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства паркинга в центре Костаная вызвали сопротивление горожан. Чем закончилась встреча с застройщиком?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48684
«Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства паркинга в центре Костаная вызвали сопротивление горожан. Чем закончилась встреча с застройщиком?
Отправлено: 29.02.24 - 16:17
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Платный паркинг планировало построить ТОО "Елена Д" на территории футбольного корта между домами №№ 43 и 43 "А" по пр. Аль-Фараби и № 164 по пр. Абая. Вечером 28 февраля возле корта собрались около 30 местных жителей и руководство ТОО.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9768
«Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства паркинга в центре Костаная вызвали сопротивление горожан. Чем закончилась встреча с застройщиком?
Отправлено: 01.03.24 - 00:16
#30
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Цитата:
mks2703:
Если парковка расположена внутри двора и там просто не продувается двор

Что значит если?Заедьте в любой двор там всегда куча машин стоит,как пример у Марика закрытый двор,постоянно заставленный машинами и все эти газы по любому идут в квартиры.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9768
«Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства паркинга в центре Костаная вызвали сопротивление горожан. Чем закончилась встреча с застройщиком?
Отправлено: 01.03.24 - 00:21
#31
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Цитата:
111:
И причем тут позорище какого то человейника, где никто вообще не играет и не занимается?

На улице людей вообще нет,можно предположить что рано утром фото сделано,а так площадка шикарная.
Цитата:
111:
Приходит с какого то другого двооа человек, и застраивает на ТВОЕМ дворе все что хочет! Как, как к такому, что какой то чужак с другого района, хочет там себе что то отстроить

Сама идея хорошая,машин там в любом случае полный двор будет,а так бы и авто на парковке и детям новая площадка,только конечно надо всё это доводить до конца,что бы дело не закончилось одними обещаниями,акимат мог бы выступить гарантом и в случае чего спросить с компании за площадку.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36141
«Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства паркинга в центре Костаная вызвали сопротивление горожан. Чем закончилась встреча с застройщиком?
Отправлено: 01.03.24 - 01:10
#32
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Цитата:
Добринцофф:
так бы и авто на парковке и детям новая площадка,только

Да чего вы все за площадку то вцепились?
Там есть старая площадка, власти уже обещали ставить новую.
Безо всяких отборов дворов под бизнес место.
Ты то там был и згнаешь, что там буквально метров 5 от дома стоит это поле.
И теперь там что, тысячи авто должны стоять в десять этажей?

[Исправлено: 111, 01.03.2024 - 01:11]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36141
«Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства паркинга в центре Костаная вызвали сопротивление горожан. Чем закончилась встреча с застройщиком?
Отправлено: 01.03.24 - 01:13
#33
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Цитата:
Добринцофф:
как пример у Марика закрытый двор,постоянно заставленный машинами и все эти газы по любому идут в квартиры.

Ну 70 машин.
Но не тысяча же плюс еще те, что на улицах со всего города, Марта, Цума и вмяких ресторанов, Тобол там, плюс 19ти этажка сама
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36141
«Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства паркинга в центре Костаная вызвали сопротивление горожан. Чем закончилась встреча с застройщиком?
Отправлено: 01.03.24 - 01:16
#34
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Цитата:
Добринцофф:
На улице людей вообще нет,можно предположить что рано утром фото сделано,а

Ну..
Предположить можно много чего, и ядерную зиму в этом дворе из сколько там, тысячи хат?
У нас 200 их всего, и постоянно кто то на улице..
Да даже если так, почему решила эта кампания загадить своим бизнесом чужой двор, а не строить у себя во дворе?
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