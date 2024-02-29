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≡ Процесс по делу о смертельном ДТП под Талапкером - Потерпевшие подали иски почти на 70 млн тенге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48684
Процесс по делу о смертельном ДТП под Талапкером - Потерпевшие подали иски почти на 70 млн тенге
Отправлено: 29.02.24 - 20:56
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Виктор Пынзарь ранее был судим за вождение в нетрезвом виде и лишен права управлять автомобилем на 7 лет. Но вновь сел за руль машины, которая принадлежала его сожительнице, и вновь был в состоянии опьянения.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1680
Re: Процесс по делу о смертельном ДТП под Талапкером -...
Отправлено: 29.02.24 - 20:56
#1
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Цитата:
- Иски о компенсации морального вреда оставляю на усмотрение суда.

Источник:

Видимо за душой ни копейки, вот по этому гонор такой. Всё что было пропито...
Профайл
m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
103
Re: Процесс по делу о смертельном ДТП под Талапкером -...
Отправлено: 29.02.24 - 22:38
#2
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Когда выйдет, снова сядет за руль пьяным. Таких людей ничего не лечит.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5909
Re: Процесс по делу о смертельном ДТП под Талапкером -...
Отправлено: 01.03.24 - 00:40
#3
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Судья как и в деле с директором КТЭК, наверное, сумму морального ущерба оценит в 3-5 лямов. Там гос.деньги, а тут частные - интересно как она поступит и чем будет руководствоваться??
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