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Процесс по делу о смертельном ДТП под Талапкером - Потерпевшие подали иски почти на 70 млн тенге
Процесс по делу о смертельном ДТП под Талапкером - Потерпевшие подали иски почти на 70 млн тенге
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