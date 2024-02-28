"Средняя скорость". Новый вид штрафа готовят для водителей в Казахстане - что нужно знать
Отправлено: 28.02.24 - 16:20
"Cредняя скорость" будет высчитываться указанными приборами и средствами автоматически, только на загородных и прямолинейных участках дорог, где отсутствуют объездные пути, в связи с чем риски обжалования таких предписаний будут исключены. Читать новость
У нас власти любят ровнятся на Европу. Так вроде уже так наровнялись что уже давно их перегнали. По многим продуктам я уже говорил. Теперь по штрафам. Сегодня ночью меня штрафанули за превышение скорости на 15 км/ час. Штраф 100 зл. То есть около 10 000 тенге. Для тех кто не в теме у нас за тоже самое нарушение штраф в 2 раза выше. Фото доказательство прилагаю. Сумма в верхнем правом углу и имя. Весь квиток показывать конечно не буду и так вроде понятно.
Я в Германию наши штрафы .когда ещё не снизили передавал, перевел в евро. так немцы написали, как вы там живёте. Так и со сниженными штрафами у нас штрафы выше чем в Европе. Доказательства Вит предоставил. А у нас многие на форуме ещё ратуют за дальнейшее повышение штрафов,дескать летать не будут. С Россией вообще сравнивать нечего, за перегоревшую лампочку у них штраф 500 рублей. у нас 18 с копейками тысяч тенге.
Я всегда говорил, что КОНСКИЕ суммы штрафов у нас сделаны ТОЛЬКО лишь для того, что бы ПОСТОЯННО были откаты жолполицейским: - ну зачем платить 18 000 тенге, когда можно на месте и без протокола, "ДОБАЗАРИТЬСЯ" за 2 000 или 5 000 тенге.
Десятерых остановил: - уже 20 000 или 50 000 тенге в кармане. Умножьте на 30 рабочих дня. Сумму штрафов ПРОЛЛОБИРОВАЛО само МВД, так как им доводиться план по пополнению местного бюджета.
........хотим жить как в Европе не соблюдая правила ДД,да и не платить штрафы как в Европе так не получится,у нас новый курс и новые правила,пора уже по ним двигаться а кто не хочет извените подвиньтесь........ещё Елбасы вспоминать будем как нам жилось...
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