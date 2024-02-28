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≡ "Средняя скорость". Новый вид штрафа готовят для водителей в Казахстане - что нужно знать
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48684
"Средняя скорость". Новый вид штрафа готовят для водителей в Казахстане - что нужно знать
Отправлено: 28.02.24 - 16:20
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"Cредняя скорость" будет высчитываться указанными приборами и средствами автоматически, только на загородных и прямолинейных участках дорог, где отсутствуют объездные пути, в связи с чем риски обжалования таких предписаний будут исключены.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14156
Re: "Средняя скорость". Новый вид штрафа готовят для...
Отправлено: 29.02.24 - 12:18
#15
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У нас власти любят ровнятся на Европу. Так вроде уже так наровнялись что уже давно их перегнали. По многим продуктам я уже говорил. Теперь по штрафам. Сегодня ночью меня штрафанули за превышение скорости на 15 км/ час. Штраф 100 зл. То есть около 10 000 тенге. Для тех кто не в теме у нас за тоже самое нарушение штраф в 2 раза выше. Фото доказательство прилагаю. Сумма в верхнем правом углу и имя. Весь квиток показывать конечно не буду и так вроде понятно.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4454
Re: "Средняя скорость". Новый вид штрафа готовят для...
Отправлено: 29.02.24 - 12:41
#16
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Цитата:
Vit:
что уже давно их перегнали.

Я в Германию наши штрафы .когда ещё не снизили передавал, перевел в евро. так немцы написали, как вы там живёте. Так и со сниженными штрафами у нас штрафы выше чем в Европе. Доказательства Вит предоставил. А у нас многие на форуме ещё ратуют за дальнейшее повышение штрафов,дескать летать не будут. С Россией вообще сравнивать нечего, за перегоревшую лампочку у них штраф 500 рублей. у нас 18 с копейками тысяч тенге.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20091
"Средняя скорость". Новый вид штрафа готовят для водителей в Казахстане - что нужно знать
Отправлено: 29.02.24 - 12:47
#17
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полицейское государство.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5909
Re: "Средняя скорость". Новый вид штрафа готовят для...
Отправлено: 29.02.24 - 13:28
#18
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Цитата:
Vit:
Сумма в верхнем правом углу и имя.


В верхнем ЛЕВОМ углу.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5909
Re: "Средняя скорость". Новый вид штрафа готовят для...
Отправлено: 29.02.24 - 13:35
#19
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Цитата:
Vit:
давно их перегнали.


Я всегда говорил, что КОНСКИЕ суммы штрафов у нас сделаны ТОЛЬКО лишь для того, что бы ПОСТОЯННО были откаты жолполицейским: - ну зачем платить 18 000 тенге, когда можно на месте и без протокола, "ДОБАЗАРИТЬСЯ" за 2 000 или 5 000 тенге.

Десятерых остановил: - уже 20 000 или 50 000 тенге в кармане.
Умножьте на 30 рабочих дня.
Сумму штрафов ПРОЛЛОБИРОВАЛО само МВД, так как им доводиться план по пополнению местного бюджета.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
268
Re: "Средняя скорость". Новый вид штрафа готовят для...
Отправлено: 29.02.24 - 13:58
#20
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Вы уже задолбали со своими заморочками!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4454
Re: "Средняя скорость". Новый вид штрафа готовят для...
Отправлено: 29.02.24 - 14:02
#21
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Цитата:
ACROS:
откаты жолполицейским:

Была статья такая, пособничество в коррупции. Я бы всему нашему Мажилису в полном составе её вменил!
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3357
"Средняя скорость". Новый вид штрафа готовят для водителей в Казахстане - что нужно знать
Отправлено: 29.02.24 - 14:20
#22
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Цитата:
saba:
Была статья такая, пособничество в коррупции. Я бы всему нашему Мажилису в полном составе её вменил!

Интересный вопрос: Если депутаты - слуги народа, то почему они живут лучше народа?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
929
Re: "Средняя скорость". Новый вид штрафа готовят для...
Отправлено: 29.02.24 - 23:38
#23
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........хотим жить как в Европе не соблюдая правила ДД,да и не платить штрафы как в Европе так не получится,у нас новый курс и новые правила,пора уже по ним двигаться а кто не хочет извените подвиньтесь........ещё Елбасы вспоминать будем как нам жилось...
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5909
Re: "Средняя скорость". Новый вид штрафа готовят для...
Отправлено: 01.03.24 - 00:34
#24
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Цитата:
Козлов я:
почему они живут лучше народа?


И ещё вопрос: - почему это слуги на встречу с народом, приезжают на "Мерсах" и "Крузаках", а их хозяева на маршрутном автобусе за 80 тенге ??
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