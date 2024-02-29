Отправлено: - 20:42

Добринцофф:

Пенсионеров надо было подготовить,даже не их самих а их внуков.

Цитата:Это как?Даже непонятно как.Есть дом 43, во дворе у него футбольное поле, которым пользуются и 164 и 45.И 43а.Приходит с какого то другого двооа человек, и застраивает на ТВОЕМ дворе все что хочет!Как, как к такому, что какой то чужак с другого района, хочет там себе что то отстроить?