«Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства паркинга в центре Костаная вызвали сопротивление горожан. Чем закончилась встреча с застройщиком?
Отправлено: 29.02.24 - 16:17
Платный паркинг планировало построить ТОО "Елена Д" на территории футбольного корта между домами №№ 43 и 43 "А" по пр. Аль-Фараби и № 164 по пр. Абая. Вечером 28 февраля возле корта собрались около 30 местных жителей и руководство ТОО. Читать новость
Добринцофф: Пенсионеров надо было подготовить,даже не их самих а их внуков.
Это как? Даже непонятно как. Есть дом 43, во дворе у него футбольное поле, которым пользуются и 164 и 45. И 43а. Приходит с какого то другого двооа человек, и застраивает на ТВОЕМ дворе все что хочет! Как, как к такому, что какой то чужак с другого района, хочет там себе что то отстроить?
Елена Пикельная: Какая красивая картинка: стояночка, впритирку к ней детский корт. А никому их этих деятелей в головёшку не приходит, что дети, играя в футбол будут особенно активно вдыхать выхлопные газы?
По мне так в данный момент надо искать золотую середину! Про газы вы конечно же переборщили.Я была на парковке в Жана кала, там нет запаха даже внутри не то что снаружи! Когда заселят дом тогда эти же жители взвоют от нашествия авто соседей. В данный момент реально необходимо как в больших городах строить подземные парковки а уже над ней спортивные площадки.
А надземного этажа конечно же не надо строить ..Возможно это уловка Ивана МАРАР, завтра скажет ну хорошо..успокоитесь я буду строить только чисто подземный вариант парковки, а сверху будет вам и футбольное поле и детская площадка новая...и жители отступят
Если парковка расположена внутри двора и там просто не продувается двор, то часть газов с вредным набором пойдут в открытые окна квартир. Тут даже к Ажар Гиниятовне не ходи. Но никто же не будет ставить высокую трубу для отвода газов. Кому нужен лишний гемор. Хотя парковка вещь нужная. Там просто надо часть бабла от парковки отстегивать ПКСК...
В Сети появилась публикация о том, что согласно правилам дорожного движения, запрещается стоянка с работающим двигателем в жилой зоне. Это разозлило казахстанцев. По их мнению, таким образом власти проверяют выдержку людей, передает ИА «NewTimes.kz».
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