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≡ «Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства паркинга в центре Костаная вызвали сопротивление горожан. Чем закончилась встреча с застройщиком?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48684
«Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства паркинга в центре Костаная вызвали сопротивление горожан. Чем закончилась встреча с застройщиком?
Отправлено: 29.02.24 - 16:17
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Платный паркинг планировало построить ТОО "Елена Д" на территории футбольного корта между домами №№ 43 и 43 "А" по пр. Аль-Фараби и № 164 по пр. Абая. Вечером 28 февраля возле корта собрались около 30 местных жителей и руководство ТОО.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9796
Re: «Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства...
Отправлено: 29.02.24 - 19:26
#15
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9796
Re: «Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства...
Отправлено: 29.02.24 - 19:27
#16
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Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9796
Re: «Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства...
Отправлено: 29.02.24 - 19:29
#17
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36134
«Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства паркинга в центре Костаная вызвали сопротивление горожан. Чем закончилась встреча с застройщиком?
Отправлено: 29.02.24 - 20:36
#18
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И причем тут позорище какого то человейника, где никто вообще не играет и не занимается?
Эти картинки хоть как то связаны с тем, что хотят делать тут или они показывают, как не надо этого делать?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36134
«Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства паркинга в центре Костаная вызвали сопротивление горожан. Чем закончилась встреча с застройщиком?
Отправлено: 29.02.24 - 20:42
#19
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Цитата:
Добринцофф:
Пенсионеров надо было подготовить,даже не их самих а их внуков.

Это как?
Даже непонятно как.
Есть дом 43, во дворе у него футбольное поле, которым пользуются и 164 и 45.
И 43а.
Приходит с какого то другого двооа человек, и застраивает на ТВОЕМ дворе все что хочет!
Как, как к такому, что какой то чужак с другого района, хочет там себе что то отстроить?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36134
«Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства паркинга в центре Костаная вызвали сопротивление горожан. Чем закончилась встреча с застройщиком?
Отправлено: 29.02.24 - 20:43
#20
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Цитата:
ACROS:
У этих МАРАРОВ хорошая бизнес-идея,

Есть у них свой двор, пусть строят там.
Зачем лезть в чужой?
Это не бизнес идея, это беспредел называется..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36134
«Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства паркинга в центре Костаная вызвали сопротивление горожан. Чем закончилась встреча с застройщиком?
Отправлено: 29.02.24 - 20:46
#21
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Двор 43го дома и двор новоявленного бизнесмена, ЖК Васильевский, у которого рушатся краны и погибают люди
С какого перепуга они отбирают чужой двор?



[Исправлено: 111, 29.02.2024 - 20:48]
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
240
Re: «Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства...
Отправлено: 29.02.24 - 20:47
#22
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Прям благодетель нашёлся, "живите в ...." это полный пердец
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1680
Re: «Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства...
Отправлено: 29.02.24 - 21:25
#23
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Цитата:
Елена Пикельная:
Какая красивая картинка: стояночка, впритирку к ней детский корт. А никому их этих деятелей в головёшку не приходит, что дети, играя в футбол будут особенно активно вдыхать выхлопные газы?

По мне так в данный момент надо искать золотую середину! Про газы вы конечно же переборщили.Я была на парковке в Жана кала, там нет запаха даже внутри не то что снаружи! Когда заселят дом тогда эти же жители взвоют от нашествия авто соседей. В данный момент реально необходимо как в больших городах строить подземные парковки а уже над ней спортивные площадки.
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
600
Re: «Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства...
Отправлено: 29.02.24 - 21:31
#24
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
! Про газы вы конечно же переборщили.Я была на парковке в Жана кала, там нет запаха даже внутри не то что снаружи!

Вы реально думаете, что весь вред в запахе, а не в выделяемых веществах? Хм...
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1680
Re: «Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства...
Отправлено: 29.02.24 - 21:33
#25
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А надземного этажа конечно же не надо строить ..Возможно это уловка Ивана МАРАР, завтра скажет ну хорошо..успокоитесь я буду строить только чисто подземный вариант парковки, а сверху будет вам и футбольное поле и детская площадка новая...и жители отступят
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1680
Re: «Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства...
Отправлено: 29.02.24 - 21:35
#26
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Цитата:
Елена Пикельная:
Хм...

А ваш вариант выхода из этой ситуаций?
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