Отправлено: - 16:23

Счастья вам и здоровья, живите в дерьме в этом! Оно вас устраивает! -

Цитата:Хех..Пришел, обгадил местное население, только потому, что он как будто в сговоре с акиматом и местными депутатами, лоббирующими этот бизнес.Неплохо, неплохо..