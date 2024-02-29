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«Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства паркинга в центре Костаная вызвали сопротивление горожан. Чем закончилась встреча с застройщиком?
«Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства паркинга в центре Костаная вызвали сопротивление горожан. Чем закончилась встреча с застройщиком?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48683
«Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства паркинга в центре Костаная вызвали сопротивление горожан. Чем закончилась встреча с застройщиком?
Отправлено: 29.02.24 - 16:17
Платный паркинг планировало построить ТОО "Елена Д" на территории футбольного корта между домами №№ 43 и 43 "А" по пр. Аль-Фараби и № 164 по пр. Абая. Вечером 28 февраля возле корта собрались около 30 местных жителей и руководство ТОО.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 36130
Re: «Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства...
Отправлено: 29.02.24 - 16:17
Бизнесмены готовы удавиться ради получения прибыли, гнать их нафиг в шею.
Там и так машин навтыкано, пешим тяжело идти между ними с колясками и авоськами, а тут еще паркинг для всего города.
Жаль там жители не такие как у нас на Аль Фараби 85, где поставили шлагбаум и сказали нет этим мелочным предпринимателям, которые зарятся на чужое.
Там и так машин навтыкано, пешим тяжело идти между ними с колясками и авоськами, а тут еще паркинг для всего города.
Жаль там жители не такие как у нас на Аль Фараби 85, где поставили шлагбаум и сказали нет этим мелочным предпринимателям, которые зарятся на чужое.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 36130
Re: «Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства...
Отправлено: 29.02.24 - 16:23
Цитата:
Хех..
Пришел, обгадил местное население, только потому, что он как будто в сговоре с акиматом и местными депутатами, лоббирующими этот бизнес.
Неплохо, неплохо..
Счастья вам и здоровья, живите в дерьме в этом! Оно вас устраивает! -
Хех..
Пришел, обгадил местное население, только потому, что он как будто в сговоре с акиматом и местными депутатами, лоббирующими этот бизнес.
Неплохо, неплохо..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6723
Re: «Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства...
Отправлено: 29.02.24 - 17:05
Если нет гаража,зачем авто покупать? На законном уровне запретить ставить личный транспорт во дворах жилых домов. Вредные выбросы и утренний гул греющих моторы авто,здесь надо искать корень зла, а не выхлопах последних
Re: «Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства...
Отправлено: 29.02.24 - 17:44
так то конечно , люди просто привыкли , и не хотят перемен.
но вот например этот двор где склочники судятся постоянно,
поставили шлагбаумы, и на большее мозгов не хватило.
проходил как то месяц назад, бардак полный ,сугробы,
детская площадка завалена снегом ,никто ничего не чистит, только сдвинули под машинки снег трактором,
снег не вывозят, овечьи тропы...
да еще эта будка с заколоченными крест накрест окнами без крыши.
машина застряла на выезде в сторону парка.
ужас, просто ужас.
но,.. люди привыкли..
но вот например этот двор где склочники судятся постоянно,
поставили шлагбаумы, и на большее мозгов не хватило.
проходил как то месяц назад, бардак полный ,сугробы,
детская площадка завалена снегом ,никто ничего не чистит, только сдвинули под машинки снег трактором,
снег не вывозят, овечьи тропы...
да еще эта будка с заколоченными крест накрест окнами без крыши.
машина застряла на выезде в сторону парка.
ужас, просто ужас.
но,.. люди привыкли..
Е
(Журналисты)
- Регистрация:
- 29.07.14
- Сообщений:
- 599
Re: «Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства...
Отправлено: 29.02.24 - 17:48
Какая красивая картинка: стояночка, впритирку к ней детский корт. А никому их этих деятелей в головёшку не приходит, что дети, играя в футбол будут особенно активно вдыхать выхлопные газы? Не доходит до них? Ах да, это же чужие дети, их потомство же не в человейниках выращивается...
Их бы на экскурсию сводить, например, в детское онкологическое отделение и заставить прослушать лекцию о причинах роста злокачественных заболеваний, в том числе у детей.
Их бы на экскурсию сводить, например, в детское онкологическое отделение и заставить прослушать лекцию о причинах роста злокачественных заболеваний, в том числе у детей.
Re: «Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства...
Отправлено: 29.02.24 - 18:10
Топорная работа конечно со стороны застройщика,кто же так договаривается тем более с пенсионерами,вот так придти и в лоб им сказать отдайте корт, здесь будет платная парковка-это то же самое, что разорвать тельняшку и переть на амбразуру с голым пузом.
Пенсионеров надо было подготовить,даже не их самих а их внуков.
В интернете во всех ресурсах где тусуются дети надо было запустить видосики как счастливые дети в Астане на крыше дома играют в футбол,потом не взначай намекнуть ,что скоро такое будет и в Костанае,причём абсолютно бесплатно,при участии акимата и спонсоров
строительства, компании "Елена Д",всё что для этого требуется согласие детей и их родителей,далее назначить встречу с населением и дворовой ребятнёй,ну и всё после этого пенсионеров можно брать уже тёпленькими,а тех кто ещё будет сопротивляться добить голосами ребятни-футболистов.
Пенсионеров надо было подготовить,даже не их самих а их внуков.
В интернете во всех ресурсах где тусуются дети надо было запустить видосики как счастливые дети в Астане на крыше дома играют в футбол,потом не взначай намекнуть ,что скоро такое будет и в Костанае,причём абсолютно бесплатно,при участии акимата и спонсоров
строительства, компании "Елена Д",всё что для этого требуется согласие детей и их родителей,далее назначить встречу с населением и дворовой ребятнёй,ну и всё после этого пенсионеров можно брать уже тёпленькими,а тех кто ещё будет сопротивляться добить голосами ребятни-футболистов.
Re: «Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства...
Отправлено: 29.02.24 - 18:11
Цитата:
Такое сейчас в каждом дворе Костаная,я хоть и редко но заезжаю в эти человейники,где машина стоит на машине.
Елена Пикельная:
А никому их этих деятелей в головёшку не приходит, что дети, играя в футбол будут особенно активно вдыхать выхлопные газы?
А никому их этих деятелей в головёшку не приходит, что дети, играя в футбол будут особенно активно вдыхать выхлопные газы?
Такое сейчас в каждом дворе Костаная,я хоть и редко но заезжаю в эти человейники,где машина стоит на машине.
«Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства паркинга в центре Костаная вызвали сопротивление горожан. Чем закончилась встреча с застройщиком?
Отправлено: 29.02.24 - 18:23
Форумчанин Гога из Краснодара выкладывал фото дворов с
Практически таким же вариантом
Размещения, уже построенные и действующие. Подземный паркинг, паркинг на земле сверху, и на нем сверху футбольное поле и детские разные дела. Также стоянки машин как обычно во дворе.
Другое дело что там объёмы жилья намного больше и размер двора(на самом деле не двора конечно в нашем понимании) закладывался при проектирование района и все расстояния и размещение создают ощущение большого пространства и не зажимают объекты друг друга.
В Кустанае же как, стояли дома, двор сто лет, посреди двора возводят 19 этажное здание и
Давят на окружающих, которые конечно это отторгают.
Но это же Костанай уже, здесь законы джунглей похоже..
И имеем французско японский центр, чёрное и белое(что там сейчас?),
Общагу медколледжа и пр. И пр.
Практически таким же вариантом
Размещения, уже построенные и действующие. Подземный паркинг, паркинг на земле сверху, и на нем сверху футбольное поле и детские разные дела. Также стоянки машин как обычно во дворе.
Другое дело что там объёмы жилья намного больше и размер двора(на самом деле не двора конечно в нашем понимании) закладывался при проектирование района и все расстояния и размещение создают ощущение большого пространства и не зажимают объекты друг друга.
В Кустанае же как, стояли дома, двор сто лет, посреди двора возводят 19 этажное здание и
Давят на окружающих, которые конечно это отторгают.
Но это же Костанай уже, здесь законы джунглей похоже..
И имеем французско японский центр, чёрное и белое(что там сейчас?),
Общагу медколледжа и пр. И пр.
«Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства паркинга в центре Костаная вызвали сопротивление горожан. Чем закончилась встреча с застройщиком?
Отправлено: 29.02.24 - 18:46
//ЖК "Васильевский"//
интересное название.
//Директор ТОО «Елена Д» Иван МАРАР//
отчество Васильевич.
так понимаю отсюда.
[Исправлено: alex_60, 29.02.2024 - 18:49]
интересное название.
//Директор ТОО «Елена Д» Иван МАРАР//
отчество Васильевич.
так понимаю отсюда.
[Исправлено: alex_60, 29.02.2024 - 18:49]
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1232
«Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства паркинга в центре Костаная вызвали сопротивление горожан. Чем закончилась встреча с застройщиком?
Отправлено: 29.02.24 - 18:48
Цитата:
мы и не сомневались
alex_60:
двор где склочники судятся постоянно, поставили шлагбаумы, и на большее мозгов не хватило.
двор где склочники судятся постоянно, поставили шлагбаумы, и на большее мозгов не хватило.
мы и не сомневались
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4454
Re: «Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства...
Отправлено: 29.02.24 - 18:49
Цитата:
Грамотная система вентиляции в паркинге и проблема решена!Просто никто, никому к сожалению не верит и застройщики тоже к этому руку приложили.
Елена Пикельная:
что дети, играя в футбол будут особенно активно вдыхать выхлопные газы
что дети, играя в футбол будут особенно активно вдыхать выхлопные газы
Грамотная система вентиляции в паркинге и проблема решена!Просто никто, никому к сожалению не верит и застройщики тоже к этому руку приложили.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5906
«Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства паркинга в центре Костаная вызвали сопротивление горожан. Чем закончилась встреча с застройщиком?
Отправлено: 29.02.24 - 19:06
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Это то же ТОО у которых якобы упал( или завалили специально ) кран на стройке ??
Насчёт газов: - у дочери в Астане в ЖК Бахыт, точно такая же подземная парковка и наверху расположены множество детских игральных приспособлении и мини-футбольное поле и большие детские площадки и НИКАКИХ выхлопных газов и копоти - ни зимой ни летом. Очевидно что такие проекты проходят контроль со стороны СЭС и они ставят свою визу под проектом. Точно так же стоит шлагбаум и ни одной машины во дворе, если надо заехать - то открыли, заехал, разгрузился и всё - зато чисто, детвора в безопасности и дышать легко. Нету копоти и гари зимой при прогреве авто.
У этих МАРАРОВ хорошая бизнес-идея, просто нету у них способности ДОГОВОРИВАТЬСЯ с жильцами- тут Добринцов прав- надо и ЛИЗНУТЬ кому надо, а кому надо и подарок преподнести, видик создать многообещающий - зато на выходе - стройка и барыш в карман, а они по барски- дерьмо, скот, быдло.
Я думаю им надо хороший маркетинг или по простому - раскрутка .
[Исправлено: ACROS, 29.02.2024 - 19:11]
alex_60:
Цитата:
saba:
Цитата:
Елена Пикельная:
Это то же ТОО у которых якобы упал( или завалили специально ) кран на стройке ??
Насчёт газов: - у дочери в Астане в ЖК Бахыт, точно такая же подземная парковка и наверху расположены множество детских игральных приспособлении и мини-футбольное поле и большие детские площадки и НИКАКИХ выхлопных газов и копоти - ни зимой ни летом. Очевидно что такие проекты проходят контроль со стороны СЭС и они ставят свою визу под проектом. Точно так же стоит шлагбаум и ни одной машины во дворе, если надо заехать - то открыли, заехал, разгрузился и всё - зато чисто, детвора в безопасности и дышать легко. Нету копоти и гари зимой при прогреве авто.
У этих МАРАРОВ хорошая бизнес-идея, просто нету у них способности ДОГОВОРИВАТЬСЯ с жильцами- тут Добринцов прав- надо и ЛИЗНУТЬ кому надо, а кому надо и подарок преподнести, видик создать многообещающий - зато на выходе - стройка и барыш в карман, а они по барски- дерьмо, скот, быдло.
Я думаю им надо хороший маркетинг или по простому - раскрутка .
[Исправлено: ACROS, 29.02.2024 - 19:11]
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 687
«Живите в дерьме! Оно вас устраивает!» - Планы строительства паркинга в центре Костаная вызвали сопротивление горожан. Чем закончилась встреча с застройщиком?
Отправлено: 29.02.24 - 19:09
Все равно простых смертных никто слушать не будет.
Лакомый кусок так или иначе найдёт своего едока.
Как появился банк на площади целинников? Как появилась общага медколледжа? Мы сносим памятники архитектуры (я про старый военкомат на Абая) , а тут за какой-то корт раздуваем. Остаётся только ждать. 18 этажей вымахало, паркинг ещё быстрее вскочит.
Лакомый кусок так или иначе найдёт своего едока.
Как появился банк на площади целинников? Как появилась общага медколледжа? Мы сносим памятники архитектуры (я про старый военкомат на Абая) , а тут за какой-то корт раздуваем. Остаётся только ждать. 18 этажей вымахало, паркинг ещё быстрее вскочит.
-
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